Bianca Heinicke war eine der erfolgreichsten YouTuberinnen.

SpotOn News | 20.09.2024, 13:15 Uhr

Bianca "Bibi" Heinicke hat einen Podcast mit Partner Timothy Hill angekündigt und bereits erste Folgen veröffentlicht. Fans der ehemaligen Beauty-YouTuberin sind alles andere als begeistert von dem Projekt.

Nach zwei Jahren Funkstille ist auf den Social-Media-Accounts von Bianca "Bibi" Heinicke (31) seit April dieses Jahres wieder einiges geboten – von Einblicken in ihr Leben bis zu veganen Rezepten. Jetzt hat die ehemalige YouTuberin ("BibisBeautyPalace") ihr neuestes Projekt vorgestellt: einen gemeinsamen Podcast mit ihrem Partner Timothy Hill. Die ersten zwei Folgen von "SinnSafari" sind bereits online und sorgen schon jetzt für Kritik in der Fangemeinde von "Bibi".

Darum geht es in dem neuen Podcast

Nachdem Heinicke bereits im Vorfeld lang und breit ein neues Projekt mit ihrem Partner angeteasert hatte, ließ sie am Donnerstag (19. September) dann die Katze aus dem Sack. "Wir können es gar nicht glauben, dass wir unser Herzensprojekt jetzt endlich mit euch teilen und freuen uns so unendlich auf dieses gemeinsame Abenteuer mit euch", schrieb die Influencerin zu einem Foto, dass sie gemeinsam mit Hill zeigt.

Die beiden blicken dabei auf einem Sofa sitzend in die Kamera, er im dunkelgrünen T-Shirt, sie im lavendelfarbenen Top und mit neuer roter Haarfarbe. Darüber steht der Schriftzug "SinnSafari" geschrieben. Dazu verkündete das Paar, dass es sich um einen Video-Podcast handelt, der über eine Website abrufbar ist. Laut der Website zum Podcast wollen die beiden "Themen wie Philosophie, Achtsamkeit, persönliche Entwicklung und die Kunst, das Leben bewusst zu gestalten" diskutieren.

In einem ersten Ausschnitt ist zu hören, wie Bianca Heinicke über den Umgang mit Gedanken philosophiert. Zwei Folgen seien bereits auf ihrer Website verfügbar, heißt es dazu. Um die Folgen zu hören beziehungsweise zu sehen, müssen sich Fans auf der Website anmelden und eine Mitgliedschaft abschließen – zum Preis von 3,99 Euro pro Monat. Diese gewähre "Zugriff auf alle exklusiven Inhalte, Video-Podcasts und Livestreams", zudem "exklusive Blog-Beiträge". Wie regelmäßig oder wann diese Inhalte veröffentlicht werden, ist nicht bekannt.

Fans kritisieren Podcast von Bianca "Bibi" Heinicke

Und genau das sorgt für ziemlichen Unmut bei den Fans von "Bibi". "Warum nicht einfach auf Spotify?", fragen sich mehrere Instagram-User. "So ein Herzensprojekt, dass man direkt 4 Euro verlangt", lautet ein weiteres von zahlreichen ähnlichen Kommentaren.

"Ich fand die Entwicklung wirklich bisher ganz gut, auch wenn es für mich gefehlt hat, die Ausbeutung von damals mal genauer zu betrachten, mit dem Massenkonsum. Jetzt kommt doch wieder ein neues Produkt, dass man uns andrehen möchte, obwohl man mir nicht erzählen kann, dass Bianca nicht genug Mittel zur Verfügung hat, diesen auf kostenlosen Plattformen anzubieten. Selber Kern, andere Verpackung", merkt ein Nutzer an.

Bianca "Bibi" Heinicke war eine der frühen großen deutschen Erfolgs-YouTuberinnen. Auf ihrem 2012 gegründeten Kanal "BibisBeautyPalace" teilte die damals 19-Jährige zunächst Videos zu den Themen Mode, Make-up und Kosmetik sowie später humoristische Videos aus ihrem Privatleben, unter anderem gemeinsam mit Ehemann Julian Claßen (31) aka "Julienco", den sie 2018 geheiratet hatte und mit dem sie zwei Kinder hat. Stand September 2024 hat sie auf dem stillgelegten Account 5,8 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten, und gehört damit zu den fünf meistabonnierten deutschsprachigen Kanälen auf der Video-Plattform. Heinicke wurde immer wieder auch für ihre zahlreichen Kooperationen, Produktplatzierungen und eigens herausgebrachte Produkte (etwa die Kosmetikmarke Bilou) kritisiert, übermäßigen Konsum zu befeuern.

Mit der Trennung von Julian Claßen im Mai 2022 verschwand Heinicke zunächst von der Bildfläche. Im April 2024 meldete sie sich zurück. Sie gab bekannt, ihr Pseudonym "BibisBeautyPalace" ablegen zu wollen und tritt seither wieder unter ihrem Klarnamen auf. Im Juli 2024 launchte sie einen Blog zu Themen wie Veganismus und Meditation. Seit der Trennung von ihrem Ehemann ist Heinicke mit Timothy Hill liiert, die Beziehung machte sie mit ihrer Rückkehr in die Öffentlichkeit offiziell.

Bibi und Timothy Hill gehen auf Live-Tour

Mit den ersten zwei Folgen hat das Paar auch direkt eine Live-Tour angekündigt. "In ausgewählten gemütlichen Podcast-Lounges in ganz Deutschland tauchen wir mit euch tief in die philosophischen Gewässer ein und lassen uns von euren Fragen und Gedanken leiten. Es erwarten euch spannende Diskussionen, intensive Themen und natürlich jede Menge Gelegenheiten zur Interaktion", heißt es auf der Website des Podcasts. Am 21. Oktober tritt das Paar in Köln auf, am 28. Oktober in Berlin, am 30. Oktober in München, am 11. November in Frankfurt und am 12. November in Hamburg.