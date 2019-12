Bibi Claßen: Bällebad für das Wohnzimmer

Bibi und Julian Claßen bringen ihren Lio zum Lachen. Die jungen Eltern wurden bereits im Oktober letzten Jahr zum ersten Mal Eltern und ihr kleiner Sohn Lio feierte bereits seinen ersten Geburtstag.

Wie sie ihren Schatz zum Lachen bringen können, wissen Bibi und Julian auch ganz genau. Das neue Spielzeug zum Beispiel lässt ihn ganz aus dem Häuschen quietschen. Der Kleine bekam von seinen Eltern ein Bällebad für das Wohnzimmer geschenkt. In einem Video, das die beiden 26-Jährigen bei YouTube mit ihrer Fan-Gemeinde teilten, hört man das glückliche Lachen von Klein-Lio gleich mehrere Minuten am Stück und auch Julian ist sich sicher: „Ich glaube, ich habe mein Kind noch nie so glücklich gesehen.“

Fans sind begeistert

Die Fans feiern die fröhliche Familienatmosphäre und hinterlassen haufenweise positive Kommentare. „Das ist mit Abstand das süßeste Video, das ihr je gemacht habt. Lio sieht so glücklich aus“, schreibt zum Beispiel ein Follower. Die kleine Familie ist übrigens gar nicht mehr lange zu dritt, denn Bibi ist wieder schwanger und bereits im 7. Monat. Erst vor wenigen Tagen verrieten sie und Julian mit einem romantischen Bild voller pinker Luftballons auf Instagram, dass es dieses Mal ein Mädchen wird: „Wir freuen uns riesig, euch mitzuteilen, dass wir eine kleine Prinzessin erwarten.“