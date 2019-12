Bibi Claßen: „Ich habe große Schmerzen und darf mich nicht bewegen“

It-Girl und Youtuberin Bibi Claßen hat während ihrer Schwangerschaft mit einem Leistenbruch zu kämpfen. Die 26-Jährige erwartet momentan ihr zweites Kind. Mit Söhnchen Lio und ihrem Ehemann Julian freut sich die Ich-Darstellerin auf eine Tochter.

Nachdem die Influencerin in der Vergangenheit regelmäßige Updates zu ihrer Schwangerschaft veröffentlicht hat, gab es nun eine weniger erfreuliche Nachricht. So leidet sie zurzeit an einem schmerzhaften Leistenbruch, wie sie in ihrem neuen YouTube-Video offenbarte. „Unter anderem wurde diagnostiziert, dass ich einen Leistenbruch habe. Ich habe sehr dolle Schmerzen und darf mich eigentlich nicht viel bewegen und nichts heben.“

Schonzeit verordnet

Doch der Leistenbruch ist momentan nicht ihre einzige Sorge, erklärt Bibi weiter. So sei auch ihr Gebärmutterhals verkürzt, was gefährlich für das Baby werden könnte: „Für alle, die das nicht kennen, der Gebärmutterhals verkürzt sich irgendwann und dann öffnet sich der Muttermund und dann kommt das Baby. Das darf eigentlich erst kurz vor der Geburt passieren, weil es eben sonst eine Frühgeburt geben kann.“ Um dies zu verhindern, muss sich die Unternehmerin nun bis zur Geburt schonen.