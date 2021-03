Bibi Claßen: Luxus-Geschenk nach Beauty-Eingriff

30.03.2021 20:15 Uhr

Erst vor kurzem machte YouTube-Star Bianca Claßen bekannt, dass sie sich beim Beauty-Doc unters Messer legen wird. Jetzt hat die 28-Jährige es wirklich gewagt - Die Operation hat sie gut überstanden. Für ihre Fans hat ihr Ehemann Julian die ganze Prozedur mit der Kamera begleitet.

Bianca Claßen, die unter ihrem Künstlernamen „Bibisbeautypalace“ bekannt ist, hat sich in einer vierstündigen Schönheitsoperation die Nase und die Brüste korrigieren lassen.

Natürlich wurde dies für ihre Follower alles in einem YouTube-Vlog festgehalten. Ihre Schmerzen waren nach dem Eingriff stärker als angenommen. Von Ehemann Julian Claßen (28) gab es deshalb zum Trost ein ultra teures Designer-Geschenk.

Designer-Sneaker gegen die Schmerzen

Andere Leute bekommen nach einer Operation Blumen oder Süßigkeiten geschenkt. Für Influencerin Bibi gibt’s Designer-Sneaker von der Luxus-Marke Louis Vuitton für satte 750 Euro.

Ihre große Liebe Julian war ganz besonders aufmerksam. Kurz vor dem großen Eingriff hat er bemerkt, wie sich die 28-Jährige die schicken Treter im Internet angeschaut hat. Kurzerhand vereinbart der YouTuber einen Termin beim Label um die teuren Sneaker zu kaufen. Obwohl Bianca sich im Video vor Schmerzen kaum bewegen kann sieht man ihr die Freude deutlich an. Sichtlich geschockt fragt sie ihren Liebsten „Bist du bescheuert? Boah sind die geil!“ Überraschung gelungen!

Bibi liebt Luxus

Dass die Blondine ein großer Fan des Luxus-Labels ist zeigt sich ganz deutlich auf ihrem Instagram-Account. Hausschuhe, Sneaker und jede Menge Handtaschen besitzt die zweifach-Mama bereits von Louis Vuitton. Zum OP-Tag ging es selbstverständlich auch mit einer Reisetasche der französischen Designer-Marke (Preis circa 6.000 Euro).

Bei einem Vermögen von angeblich mehr als 3 Millionen Euro kein Wunder. Bianca und ihr Mann Julian lassen ihre Fans nur all zu gerne an ihrem dekadenten Lifestyle teilhaben. Mal geht es mit dem Privatjet in den Urlaub, ein anderes Mal zeigen sie ihren zusammen 13,2 Millionen Youtube-Kunden ihr 2.350 Quadratmeter großes Bauprojekt in Spanien.

Ihre Social-Media-Karriere haben sich Bibi und Julian mit der Zeit gemeinsam aufgebaut. Heute gehören die beiden zu den Topverdienern unter den deutschen Influencern.

So schick ist ihr Krankenhaus

Klar, dass sich die YouTube-Millionärin kein gewöhnliches Krankenhaus gönnt. Ob man dazu überhaupt noch „Krankenhaus“ sagen kann? Bibis Wohnlandschaft erinnert mehr an ein teures Luxus-Hotel. Selbst Julian ist total aus dem Häuschen. „Das ist auf jeden Fall das krasseste Krankenhaus-Zimmer, was ich jemals gesehen habe.“

Alles ist super edel eingerichtet und besteht aus mehreren großen Räumen. Dem Wohn- und Essbereich inklusive Sitzecke, Sofalandschaft und Monster-TV, einem Ankleidezimmer und einem Badezimmer mit XXL-Dusche.

Unterstützung von ihrer Familie

Lange bleibt Bianca aber nicht im schicken Krankenhaus-Apartment. Als Mama von zwei Kindern bleibt der 28-Jährigen nicht ganz so viel Zeit für Erholung, denn die Pflicht ruft.

Wenige Tage nach den Eingriffen zeigt sich die junge Mutter schon wieder im Sandkasten mit Söhnchen Lio (2). Auf Instagram erzählt sie, dass ihre Kids sowie Ehemann Julian sie gerade sehr unterstützen und vorsichtig mit ihr sind: „Lio nimmt so sehr Rücksicht auf mich und passt extra ganz dolle auf mich auf.“ Bis Bibi sich von den Operationen komplett erholt hat, wird es wohl noch einige Tage dauern. Wir sind gespannt auf das erste Instagram-Foto, auf dem wir das Ergebnis sehen!

