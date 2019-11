Bibi Claßen zeigt ihre zweite Baby-Kugel. Mit Zwillingen?

Bibi Claßen zeigt ihren Baby-Bauch. Erst vor gut zwei Wochen ließ die YouTuberin die Bombe platze und verkündete den Grund dafür, weshalb sie sich in den letzten Monaten nicht ganz so regelmäßig wie sonst auf ihren sozialen Plattformen meldete.

Gemeinsam mit Ehemann Julian Claßen erwartet die Influencerin, die unter ihrem Mädchennamen Bibi Heinicke berühmt wurde, hat sie bereits den ein Jahr alten Sohn Lio und nun bekommt die Familie den nächsten Zuwachs, was Bibi tatsächlich bis zum sechsten Schwangerschaftsmonat geheim halten konnte. Nun präsentiert sie ihren dicken Baby-Bauch auch im Urlaub. Aktuell gönnt sich die noch dreiköpfige Familie nämlich eine kleine Auszeit im sonnigen Dubai.

Quelle: instagram.com

Zwillinge in Sicht?

Von diesem Trip postete die Blondine nun ein Bild von sich selbst im Bikini und schrieb dazu: „Ich genieße die Sonne hier in Dubai so sehr. Übrigens bin ich im Moment in der 22. Schwangerschaftswoche. Würdet ihr sagen, mein Bauch ist schon größer als zum gleichen Zeitpunkt während der 1. Schwangerschaft? Bin mal gespannt, wie er in ein paar Wochen aussieht.“

Die Fans sind sich übrigens sicher, dass Bibis Bauch schon jetzt viel größer ist als bei Lio und ein User vermutet sogar Zwillinge. Na, ganz so lang müssen die Fans ja gar nicht mehr auf die Enthüllung warten.