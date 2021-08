Bibi Claßen zum Gesundheitszustand von Ehemann Julian

17.08.2021 18:45 Uhr

Bibi und Julian Claßen schockten vor einigen Tagen die Fans, als sie eröffneten, dass Julian im Krankenhaus liege.

Nun betonte die junge Mutter aber, dass es ihrem Ehemann schon besser ginge. Die beiden Influencer, die gemeinsam die Kinder Lio (2) und Emily (1) haben, teilen für gewöhnlich alles, was in ihrem Privatleben so passiert, auf ihren Social Media-Kanälen.

Bibi Claßen gibt Entwarnung

Bei diesem Thema halten sie sich allerdings bisher bedeckt. Trotzdem gibt Bibi Claßen Entwarnung und möchte nicht, dass ihre Fans sich zu große Sorgen machen. „Die letzten Tage waren wirklich sehr kräftezehrend, aber ich freue mich riesig, dass wieder Normalität einkehrt. Wir sind endlich wieder zu Hause – und es geht ihm schon viel besser!“, verriet die 28-Jährige ihren Followern in ihrer Instagram-Story. Das zumindest klingt nach guten Nachrichten.

Diagnose von Julian nicht bekannt

Der Webproduzent wurde also aus dem Krankenhaus entlassen und kann nun zu Hause genesen.

Was genau er eigentlich hat, verriet Bibi aber nicht. Die Fans müssen sich noch ein wenig gedulden, werden es aber über kurz oder lang erfahren. Die YouTuberin kündigt nämlich auch an, dass Julian seine Fans bald auf den neuesten Stand bringen werde: „Er wird euch dann in seinem nächsten YouTube-Video alles ein bisschen erklären.“ (Bang)