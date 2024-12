Nach rund zwei Jahren „Bibi is back!“: Bianca Heinicke macht die Rolle rückwärts

Bianca Heinicke wollte eigentlich nicht mehr "Bibi" sein, jetzt gibt es doch die Rückkehr. (dr/spot)

SpotOn News | 13.12.2024, 14:10 Uhr

"Bibi" ist wieder da! Die Influencerin Bianca Heinicke hat überraschend eine Rückkehr ihres erfolgreichen Alter-Egos angekündigt. Erst Anfang des Jahres kehrte sie nach einer längeren Social-Media-Pause zurück in die Öffentlichkeit. Die einstige "Bibi" sollte jedoch in der Schublade bleiben.

Vor rund zwei Jahren verabschiedete sich Influencerin Bianca Heinicke (31) von ihrem Alter Ego "Bibi". Seitdem wurde es still auf ihrem erfolgreichen YouTube-Kanal "BibisBeautyPalace". Nach einer längeren Pause von sämtlichen Social-Media-Aktivitäten meldete sich die 31-Jährige erst Anfang des Jahres via Instagram zurück und kündigte dabei jedoch einen Image-Wechsel an. Nun kehrt sie aber doch wieder zu ihren Wurzeln zurück: "Bibi is back!"

Heinicke überraschte ihre Fans am Freitagmittag mit der unerwarteten Ankündigung, künftig doch wieder als "Bibi" in Erscheinung zu treten – allerdings auf eine neue, reflektiertere Art. "Yes! Du hast richtig gelesen und nein – es handelt sich nicht um einen Prank", verkündete die Influencerin auf ihrem Instagram-Kanal. Ihre mehr als 8,4 Millionen Follower wurden mit einem Foto überrascht, das Heinicke halb mit blonden, halb mit roten Haaren zeigt – eine symbolische Darstellung ihrer beiden Identitäten.

Versöhnung mit der Vergangenheit

In einem ausführlichen Statement beschreibt Heinicke ihre persönliche Entwicklung der letzten Monate. "Nach einer intensiven Reise, die geprägt war von Selbstzweifeln, Herausforderungen und einer tiefen Suche nach meiner Wahrheit, stehe ich heute an einem Punkt, an dem ich mich stärker, klarer und freier fühle als jemals zuvor", erklärt sie. Die wichtigste Erkenntnis: Eine Veränderung bedeute nicht zwangsläufig einen radikalen Bruch mit der Vergangenheit.

Die einstige YouTube-Größe, die 2012 "BibisBeautyPalace" startete, will sich künftig authentischer präsentieren. "Es waren die leisen Momente, die mich gelehrt haben, dass Stärke nicht in reiner Perfektion, sondern in Authentizität liegt", schreibt sie. Heinicke betont, dass sie heute eine "reflektierte und bewusste Version" ihrer selbst sei. In einem parallel veröffentlichten Blogbeitrag geht die Influencerin noch detaillierter auf ihre Entscheidung ein. "Das Kapitel Bibi wird nicht neu geschrieben – es wird fortgesetzt. Mit Liebe, Ehrlichkeit und einem Sinn für das, was wirklich zählt", verspricht sie ihren Fans.

Im Mai 2022 hatte sich Heinicke überraschend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nach ihrer Trennung von Julian Claßen (31) widmete sie sich verstärkt der Meditation und dem Veganismus. Mit ihrem Comeback möchte sie nun beide Welten vereinen und mit ihrer Reichweite "positive Impulse setzen".