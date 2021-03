Bibis Beautypalace: Bianca zeigt ihre neue Luxusimmobilie!

09.03.2021 16:44 Uhr

Letzte Woche begeisterten die beiden YouTube-Stars Bianca Claßen und Ehemann Julian ihre Fans mit einem zuckersüßen Instagram-Post anlässlich ihres zwölften Jahrestages. Gefeiert wurde mit ihren beiden gemeinsamen Kindern in Spanien. Dort lassen sich die zwei eine brandneues Ferienhaus bauen. Wie ihr Haus derzeit aussieht, verraten sie in ihrem neusten YouTube-Video.

Pünktlich zu ihrem 12. Jahrestag haben sich Bibi (28) und Julian (27) auf den Weg ins sonnige Spanien gemacht. Gereist wird selbstverständlich mit dem Privatjet. Mit an Bord sind ihre zwei gemeinsamen Kinder Leo (2) und Emily (1). Die Familie besucht dort die Baustelle ihrer zukünftigen Luxusvilla. Damit ihre Fans immer auf dem neusten Stand sind, veröffentlichen die Influencer das allererste YouTube-Video, das ihre neue Immobilie zeigt.

2.350 Quadratmeter Grundstück

Endlich gibt es die ersten Aufnahmen von Bibis und Julians zukünftigem Ferienhaus – oder sollten wir lieber sagen Ferienanwesen? Unglaubliche 2.350 Quadratmeter umfasst ihr neues Grundstück, auf dem ihre neue Luxusvilla entstehen soll. In ihren YouTube-Video „FERIENHAUS – TOUR / Wir zeigen euch ALLES!“ geben die beiden ihren Fans einen Einblick in ihr derzeitiges Bauprojekt. Selbst die 28-Jährige kann bei diesem Anblick nur staunen und bekommt nicht mehr als die Worte: „Das ist richtig krank“ heraus. Wir können nur zustimmen.

Das hat ihr Haus alles zu bieten

Bei 2.350 Quadratmeter werden Bibis und Julians Kinder eine Menge Platz zum Spielen haben. Denn alleine der Garten umfasst stolze 1.000 Quadratmeter. 280 Quadratmeter davon sind Terrasse und Pool. Insgesamt bekommt ihr Ferienhaus sechs Schlafzimmer und sechs Badezimmer. Im Keller gibt es eine eigene Bar inklusive Billardtisch, ein 35 Quadratmeter großes Heimkino, welches einen leuchten Sternenhimmel an der Decke bekommt und einen gläsernen Aufzug mit Meerblick, der die Familie in alle Stockwerke bringt. Genug Platz für Gäste ist auf jeden Fall.

Luxus pur!

Wäre das nicht schon Luxus pur genug, erzählen die beiden ihren Zuschauern von einem XXL-Fernseher, der im Wohnzimmer aus dem Boden kommen soll. Im Schlafzimmer lassen Bibi und Julian eine freistehende Badewanne einbauen plus begehbaren Kleiderschrank mit einem zusätzlichen Balkon. Dazu bekommt die Villa eine Dachterrasse mit Outdoor-Bar, Feuerstelle, Sauna, Fitnessstudio und Whirlpool. Fast alle Zimmer verfügen über einen atemberaubenden Meerblick, wie Julian selbst stolz verkündet: „Man muss dazu sagen, wir haben hier den krassesten Meerblick überhaupt.“

Fans sind total aus dem Häuschen

Ein Punkt war dem Paar besonders wichtig: Dass ihr Haus genügend Platz für die ganze Familie hat. „Das ganze Haus ist darauf ausgelegt, dass wir nie allein sind, sondern immer Freunde und Family einladen können“, sagt Bibi im Video. Mit 2.350 Quadratmet ist ausreichend Platz definitiv garantiert. Obwohl einige der fast sechs Millionen YouTube-Fans von Bibi bei diesem Anblick logischerweise neidisch werden, gönnen sie der Familie ihr Glück und gratulieren was das Zeug hält. „Mega heftig! Es sei euch gegönnt!“, schreibt einer. Ein anderer User kommentiert: „Da wird man schon ein bisschen neidisch, gönne es euch aber komplett.“

Verliebt seit ihrer Teenie-Zeit

Bibi und Julian sind das YouTube-Traumpaar schlechthin. Seitdem sie 15 und 16 Jahre alt sind, sind die Turteltauben unzertrennlich. Ihre Social-Media-Karriere haben sich Bibi und Julian mit der Zeit gemeinsam aufgebaut. Heute gehören die beiden zu den Topverdienern unter den deutschen Influencern. Verliebt sind sie immer noch wie am ersten Tag. Das bewies der 27-Jährige letzte Woche mit einem emotionalen Liebesgeständnis an seine Frau, inklusive Familienfoto. Darauf zu sehen sind die Turteltauben in einem Privatjet. Ihre beiden Kinder Lio und Emily sitzen auf ihrem Schoß. Das Paar küsst sich innig. „Heute sind wir 12 Jahre zusammen. Ich danke dir für die schönste Zeit meines Lebens und diese zwei wundervollen Kinder. Ich liebe dich!“, schreibt der stolze Vater zu seinem Instagram-Post.

(TSK)