Bieber-Manager Scooter Braun will nicht mehr in die Politik

Erst kürzlich hat Musik-Manager Scooter Braun bekannt gegeben, dass er zukünftig in der Politik Fuß fassen möchte.

Doch offensichtlich hat er seine Meinung mittlerweile wieder geändert. Er möchte jetzt doch nicht mehr für Ämter kandidieren, weil er vermeiden möchte, sich mit gegenteiligen politischen Meinungen auseinanderzusetzen.

Er wurde hart kritisiert

Der Unternehmer, der zwei kleine Kinder hat – den fünfjährigen Jagger und den dreijährigen Levi – möchte seiner Familie zudem nicht noch mehr Öffentlichkeit antun.

Gegenüber dem britischen ‚GQ‘-Magazin hat der 38-Jährige kürzlich erzählt: „Ich wurde vor kurzem sehr öffentlich von jemandem stark kritisiert, den ich nicht kenne…Das hat mich gelehrt, dass das sehr schwierig für meine Kinder hätte werden können, wenn sie schon Teenager wären. Ich weiß nicht, ob ich mich in einem politischen Amt wohl fühle, wenn ich um den Spott und um die Entblößung weiß, die man bekommt, und ich weiß nicht, ob ich meinen Kindern das antun möchte.“

Beef mit Taylor Swift

Wer ihn dabei in die Mangel genommen hat, wollte er allerdings nicht verraten. In letzter Zeit wurde der Produzent immer wieder zum Thema der Schlagzeilen, weil er sich mit Taylor Swift in einem großen, öffentlichen Streit um die Rechte an ihrer Musik, die sie bei dem Plattenlabel aufgenommen hat, das Braun nun gehört, befindet. (Bang/KT)