Bieber und Baldwin tanzen verliebt durch die Straßen

Samstag, 1. Dezember 2018 17:42 Uhr

Wie niedlich! Justin Bieber und seine Angetraute Hailey Baldwin tanzen mit breitem Grinsen wie frisch Verliebte durch die Straßen.

Der 24-jährige „Love Yourself“-Star und das 22-jährige Model wurden am gestrigen Freitag (30. November) turtelnd in Beverly Hills gesichtet. Bieber ließ seine Frau ein paar Pirouetten drehen, schloss sie in die Arme und sang ihr etwas vor, während sie darauf warteten, einen Kaffee bestellen zu können. Dabei führte Baldwin auch eine neue Luxus-Handtasche von Celine spazieren. Hier geht’s zu den süßen Bildern!

Quelle: instagram.com

Am Mittwoch waren die beiden bei einem Abendgottesdienst gesehen worden, nachdem sie zuvor das erste gemeinsame Thanksgiving als verheiratetes Paar gefeiert hatten.

Neue Musik in der Pipeline?

Darüber hinaus hat Bieber via Instagram angedeutet, dass es bald neue Musik von ihm geben könnte. Er postete das Video eines kleinen Mädchens, das die Befürchtung äußert, er könnte die Musik hingeschmissen haben. Dazu schrieb er: „Glaub nicht alles was du liest, süßes kleines Mädchen. Du wirst schneller wieder von mir hören als du glaubst.“