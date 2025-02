Musik Jelly Roll: Benefizkonzert zu Ehren der Rettungskräfte in Los Angeles Jelly Roll hat in L.A. ein Benefizkonzert für all die Rettungskräfte veranstaltet, die bei der Bekämpfung der verheerenden Waldbrände in Kalifornien mitgeholfen haben. Der Musiker gab das kostenlose Konzert, das „Jelly Roll and Friends“ genannt wurde, am Samstagabend (1. Februar) im Rose Bowl in Pasadena in Kalifornien, vor insgesamt 16.000 Rettungskräften und ihren Familien. Der […]