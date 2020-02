Big Brother: Der erste Kuss – und Denny zeigt hier alles

Lästern, lachen, lieben, einkaufen… Es reicht ein Blick auf die erste Lebensmittelbestellung, und sofort wird klar: Eine Frühjahrs-Diät ist für die Blockhaus-Bewohner unvermeidlich. Das und mehr heute bei „Big Brother“.

Außerdem steht die nächste Wochenaufgabe an. Das Glashaus lebt dagegen weiterhin im Überfluss. Ob Mareike dennoch der Appetit vergeht, wenn sie ihre erste Bewertung erfährt? Gina, Cathleen und Mac verarbeiten im ersten „Big Brother“-Podcast die Nominierung. Und DIE Überraschungen des Tages sind: Rebecca flitzt zum nackten Denny ins Badezimmer – und es gibt den ersten Kuss bei Big Brother 2020!

Die Blockhaus-Diät: 3 Euro pro Tag pro Person

50 Prozent ihrer ersten Wochenaufgabe haben die Blockhaus-Bewohner bestanden. Das heißt, sie müssen diese Woche mit 150 Euro Lebensmittelbudget auskommen. Das sind 3,06 Euro pro Tag und pro Bewohner. Trotz der täglichen Eier aus dem Hühnerstall ist das nicht viel, finden alle. „Wir müssen planen, und wir müssen uns zurücknehmen“, kombiniert Tim. Schnell sind sich alle einig: Vegetarisch und gesund muss es trotzdem sein. Rebecca muss alleine die Bestellung für alle aufgeben. Und das scheint für sie keine einfache (Rechen-)Aufgabe zu sein.

Vielleicht träumt sie beim Bestellen vom nackten Denny? Den überrascht Rebecca nämlich beim Dusche. Und da gibt’s reichlich zu sehen…

Erste Bewertung für Mareike

Mareikes erster Tag im Glashaus bricht an. Für den totalen Luxus in der digitalen WG muss die 37-jährige Tauchlehrerin die Bewertung durch die Zuschauer in Kauf nehmen. 2,9 Sterne hat ihr die Community via App gegeben. Ihre Mitbewohner schätzen, dass sie mit ihrer Bewertung im Gesamtranking des Glashauses auf Platz drei oder vier stehen müsste.

„Da bin ich total zufrieden mit dem Mittelmaß“, gibt sich Mareike bescheiden. Und später am Abend tauschen ihre Mitbewohner Philipp und Michelle den ersten Kuss bei Big Brother 2020 …

„Big Brother – Der Podcast“

„Wie geil ist das denn!“, kreischt Maria. Die Community hat entschieden: Gina, Cathleen und Mac dürfen den ersten „Big Brother“-Podcast aufnehmen. Ihr Thema: Die Nominierung am Montag! Ganz ehrlich spricht Cathleen darüber, wie es sich anfühlt, gleich von drei Bewohnern auf die Exit-Liste gesetzt worden zu sein: „Ich habe gehofft, dass ich es nicht bin. Deswegen war ich echt schockiert. Ein komisches Gefühl, wenn man seinen Namen hört. Das ist eine Katastrophe. Und ich war gleichzeitig auch noch sauer auf die Nachbarn!“

Aktuelle Bewohner Blockhaus: Rebecca (21, Studentin), Pat (30, Trauredner), Vanessa (26, Verkäuferin und Barkeeperin), Cedric (26, Sicherheitsdienst-Mitarbeiter), René (44, Kung Fu-Lehrer und Gesundheitscoach), Tim (21, Student), Denny (32, Boxer)

Aktuelle Bewohner Glashaus: Philipp (30, Eventmanager), Michelle (26, Altenpflegerin), Gina (19, Kellnerin), Mac (33, Marketing-Manager), Maria (35, Kundenberaterin), Cathleen (38, Ambulante Pflegekraft), Mareike (37, Tauchlehrerin)

Sendezeiten

„Big Brother” – seit 10. Februar, montags, 20:15 Uhr live und Mo-Fr, 19:00 Uhr in SAT.1 und auf Joyn / Montags, nach der SAT.1-Live-Show „Big Brother – Die Late Night Show“, live auf sixx und auf Joyn / Die Wiederholung der Tageszusammenfassung Mo-Fr, 10:00 Uhr in SAT.1