Big Brother: Horrornacht im Blockhaus

Diese Nacht werden Pat und Tim wohl nie vergessen: Big Brother schickt sie auf geheime Mission ins leerstehende Blockhaus. Zunächst ist großes Reinemachen angesagt. Und während die beiden Putzfeen nach einem festlichen Belohnungs-Mahl die Horrornacht ihres Lebens erleben, machen sich die Bewohner Sorgen über deren mysteriöses Verschwinden.

Zuvor geschehen aber weitere komische Dinge: Philipp hält Händchen mit Rebecca, obwohl er doch nichts von ihr will, und der schöne Cedric steht im Affenkostüm im Wohnzimmer und schmettert lauthals einen Song. Das und mehr heute ab 19 Uhr bei SAT.1

Horrornacht im Blockhaus

Tim und Pat in geheimer Mission: Die beiden sollen eine Nacht im Blockhaus verbringen. Nur, wenn ihre Mitbewohner nicht bemerken, wohin die beiden verschwunden sind, gibt es eine Belohnung. Und wenn sie schon mal drüben sind, können sie ja auch gleich mal die Hütte auf Vordermann bringen. Gesagt, getan: Tim und Pat schwingen Feudel und Schrubber, wischen und räumen, beziehen die Betten und klopfen die Teppiche – und das alles mäuschenleise. „Das sieht blitzblank aus“, flüstert Tim zufrieden. Doch dann geschehen die unglaublichsten Dinge: unheimliche Geräusche, auf dem Dach bewegt sich doch was, und warum ist auf einmal Blaulicht vor dem Fenster? Zitternd vor Angst verschwinden die beiden unter die Bettdecken und klammern sich mit weit aufgerissenen Augen aneinander. Tim gesteht: „Noch nie in meinem Leben hatte ich so eine Angst.“

Big Brother goes The Voice Kids

In lustigen Kostümen müssen die Bewohner Songs nachsingen, die bei „The Voice Kids“ performt wurden. Die Herausforderung dabei: Nur die Sänger hören ihren Song dabei auf Kopfhörern, die anderen Bewohner müssen raten, welchen Hit ihre Mitbewohner a cappella zum Besten geben. Und das ist bei den vielen schiefen Tönen gar nicht so einfach… Ob die Bewohner z.B. Cedrics und Renés Version von „Zusammen“ (Die Fantastischen Vier) erkennen werden?

Heimliches Händchenhalten

Das eine sagt er, das andere tut er: Philipp hat zwar behauptet, er wolle nichts von Rebecca, aber dann hält er auf einmal Händchen mit der Studentin. Kein Wunder, dass er seine Hand aus Rebeccas sofort zurückzieht, als Michelle den Raum betritt. „Da kam ich dahin, und dann hat er seine Hand weggenommen“, wundert sich Michelle bei Gina, Cathleen und Vanessa danach. „Mir war das so unangenehm.“

Ihr Fazit: „Irgendwie trauen sie sich nicht.“

Aktuelle Bewohner Glashaus: Cathleen (38, Ambulante Pflegekraft), Michelle (26, Altenpflegerin), Gina (19, Kellnerin), Philipp (30, Eventmanager), Rebecca (21, Studentin), Pat (30, Trauredner), Vanessa (26, Verkäuferin und Barkeeperin), Cedric (26, Sicherheitsdienst-Mitarbeiter), René (44, Kung Fu-Lehrer und Gesundheitscoach), Tim (21, Student), Denny (32, Boxer)

Aktuelle Bewohner Blockhaus: – vorübergehend geschlossen –