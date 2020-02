Big Brother: Jetzt machen sich alle nackig

Das passiert heute Abend bei ‚Big Brother‘: Die nackte Wahrheit hinterlässt auch bei den Ex-Blockhausbewohnern ihre Spuren. Zum ersten Mal werden sie mit Kommentaren aus der Community konfrontiert. Für gute Laune sorgt Big Brother hingegen mit einer Aufgabe der besonderen Art, bei der die Bewohner die Hüllen fallen lassen müssen. Das und mehr ab 19 Uhr bei SAT.1.

Die Bewohner ziehen blank!

Big Brother hält das Glashaus auf Trab: Mit nichts weiter als den Klamotten, die sie am Leib tragen, müssen sich die Bewohner quer durch das Glashaus einen lückenlosen Weg bahnen. Philipp, der schöne Cedric, René und Tim legen vor und stehen bald in Unterhosen da. „Legt die Sachen bloß schön lang“, empfiehlt Vanessa.

Schritt für Schritt fallen die Hüllen – bis die Bewohner zwar leicht bekleidet, aber glücklich am Ziel ankommen. „Alle da!“, kann René im Sprechzimmer stolz verkünden.

Pat denkt an Auszug

Pat hat Heimweh! Der 30-Jährige hat sich ins Schlafzimmer zurückgezogen und lässt dort seinen Tränen freien Lauf. Der Umzug ins Glashaus hat ihn so aufgewühlt, dass er sogar ans Aufgeben denkt: „Ich kriege das gerade nicht abgestellt“, weint sich Pat bei Vanessa aus. Auch seinen Partner vermisst der 30-Jährige schmerzlich. „Ich weiß halt Nullkommanull wie es Sebastian geht und wie er damit klarkommt. Das macht mich so wahnsinnig.“ Vanessa versucht zu trösten: „Das ist ja auch ein bisschen viel jetzt hier. Man wird aus seiner Komfortzone rausgequetscht, aber das hier wird auch ganz schnell wieder zur gewohnten Umgebung.“

Die Macht der Worte

Erstmals werden Pat, Rebecca, Tim, Cedric, Vanessa und René mit Kommentaren aus der Community konfrontiert – und auch sie bekommen ihr Fett weg: „Das hat mich schon getroffen“, gesteht Pat, und auch Rebecca nimmt die Kommentare nicht auf die leichte Schulter: „Ich will gerne von allen Menschen gemocht werden“, gibt die 21-Jährige zu. „Aber ich weiß auch, dass das nicht geht.“

Am härtesten trifft es jedoch Michelle, die im Gesamtranking nach wie vor den letzten Platz belegt. Damit stünde sie am kommenden Montag automatisch auf der Nominierungsliste.

Im Sprechzimmer kann Michelle ihre Tränen nicht zurückhalten: „Ich weiß einfach nicht was ich falsch gemacht habe, oder was so schlimm war, aber ich kann es nicht rückgängig machen…“

Aktuelle Bewohner Glashaus: Cathleen (38, Ambulante Pflegekraft), Michelle (26, Altenpflegerin), Gina (19, Kellnerin), Mac (33, Marketing-Manager), Philipp (30, Eventmanager), Rebecca (21, Studentin), Pat (30, Trauredner), Vanessa (26, Verkäuferin und Barkeeperin), Cedric (26, Sicherheitsdienst-Mitarbeiter), René (44, Kung Fu-Lehrer und Gesundheitscoach), Tim (21, Student), Denny (32, Boxer)

Das Blockhaus bleibt derzeit geschlossen.