Big Brother: Liebes-Beichten, Läster-Party und überraschender Exit

Das Liebesdrama um Jade und Serkan nimmt kein Ende. Wie reagiert der Student auf die Liebesbeichte der Blondine? Pat dagegen hat etwas ganz anderes im Sinn: Während beide Häuser gemeinsam eine fette Party feiern, lässt der Trauredner keine Gelegenheit aus, um über seine aktuellen Mitbewohner übelst herzuziehen. Das und mehr heute ab 10 Uhr bei Big Brother!

Never-Ending-Liebesdrama?

Der große Bruder macht Jade und Serkan ein unmoralisches Angebot: Wenn sich die beiden ehemaligen Knutschpartner aneinander ketten lassen, gibt’s eine Party für beide Häuser. Diese Aufgabe meistern die beiden tagsüber mit Bravour. Am Abend hält es Jade jedoch nicht mehr aus und spricht mit Serkan über ihre Gefühle: „Damals war ich einfach scheiße, und danach habe ich mir oft darüber Gedanken gemacht, wie es wäre, wenn es anders gewesen wäre. Den anderen habe ich gesagt: Er hat ’ne Freundin, daher ist das ein Tabuthema. Wenn er sie nicht hätte, wäre das vielleicht anders! Ich hoffe, du hasst mich jetzt nicht!“ Sind die Gefühle der Blondine echt? Vanessa äußert klar ihre Zweifel und dann, am Ende der Partynacht, eskaliert die Situation …

Pats Party-Läster-Marathon

Party im Glashaus! Endlich können alle 14 Bewohner gemeinsam feiern. Doch tanzen, trinken und gute Laune sind bei Pat nicht angesagt. Der 30-Jährige nutzt die Anwesenheit der Blockhaus-Bewohner, um ausführlich über Jade, Tim und Gina zu lästern. „Jade verschwendet Lebensmittel, da vergammelt alles im Kühlschrank“, so Pat gegenüber Philipp und Rebecca. „Ich bin so unglücklich. Es ist so oberflächlich hier alles. Ich habe nur noch Vanessa zum Quatschen. Tim und Gina machen nur noch Party zu zweit.“ Dass Tim die Nähe zu Gina sucht, hat auch einen ganz bestimmten Grund. „Was soll ich tun, wenn ich Gina nice finde?“, fragt er Pat um Rat.

Wechsel-Match, umgekehrte Nominierung und ein Rauswurf

Die Bewohner zerbrechen sich die Köpfe darüber, wen sie heute nominieren sollen. Vergebene Mühe! Einmal mehr haben sie die Rechnung ohne Big Brother gemacht, denn die Zuschauer werden heute live in „Big Brother – Die Entscheidung“ abstimmen, wer auf die Exitliste kommt. Doch das ist noch nicht alles: Alle Bewohner müssen noch heute Abend entscheiden, wer der drei Nominierten Big Brother verlassen muss. Außerdem gibt es ein Live-Wechsel-Match und Menowin geht auf die Waage. Wie viele Kilos hat der Sänger seit Dienstag bei seiner Abnehm-Challenge abgespeckt?

Aktuelle Bewohner Glashaus: Gina (19, Kellnerin), Pat (30, Trauredner), Vanessa (26, Verkäuferin und Barkeeperin), Tim (21, Student), Jade (25, Influencerin), Serkan (26, Student)

Aktuelle Bewohner Blockhaus: Michelle (26, Altenpflegerin), Philipp (30, Eventmanager), Rebecca (21, Studentin), Cedric (26, Sicherheitsdienst-Mitarbeiter), René (44, Kung Fu-Lehrer und Gesundheitscoach), Denny (32, Boxer), Romana (40, Angestellte), Menowin (32, Sänger)

„Big Brother” – seit 10. Februar, montags, 20:15 Uhr live und seit 11. Februar, Mo-Fr, 19:00 Uhr in SAT.1 und auf Joyn / Montags, nach der SAT.1-Live-Show „Big Brother – Die Late Night Show“, live auf sixx und auf Joyn / Die Wiederholung der Tageszusammenfassung Mo-Fr, 10:00 Uhr in SAT.1