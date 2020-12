06.12.2020 19:45 Uhr

Big-Brother-Star Pat Müller mit seinem ersten Buch

Trau- und Hochzeitsredner Pat Müller war in der diesjährigen Staffel von "Big Brother" und belegte einen großartigen dritten Platz. Nun ist der Sympathicus aus Uetze unter die Romanautoren gegangen.

In dem gerade erschienen autobiografischen Roman „Vielleicht liebst du mich übermorgen?‘‘ des 31-Jährigen geht es um Mobbing, Essstörungen, den Verlust eines Elternteils und ein Coming Out. Die Hauptgeschichte aber ist die erste große Liebe unter zwei Jungs. Jeder kennt es: Die erste große Liebe – ein spannendes Erlebnis.

Kampf um die Liebe

Wenn diese allerdings gleichgeschlechtlich ist, dann schlagen die Gefühle Purzelbäume vor Aufregung. Es fühlt sich verboten und gleichzeitig unendlich richtig an. Für Ricko, als junger, nicht geouteter Teenager, ist es schwer, die Gefühle ausgelassen zu zelebrieren, aber er liebt Milan mit

jeder Zelle seines Körpers. Ricko weiß, dass die Liebe zu Milan einzigartig und besonders ist. Mit ihm erlebt er sein erstes Mal und spürt ganz deutlich: Er ist schwul.

Milan ist dieser Junge, von dem er immer geträumt hatte, als er merkte, dass Mädchen nicht interessant für ihn sind. Genau deshalb kämpft er mit allen Mitteln darum, dass diese Liebe beständig bleibt – ohne zu bemerken, dass er sich selbst in diesem Kampf verliert.

Liebeskummer erwischt doch jeden

Pat alias Patjabbers sagte dazu gegenüber klatsch-tratsch.de: „Ich wurde letztens gefragt, ob das Buch nur für homosexuelle Menschen interessant sei. Ganz klar: Nein! Es ist für jeden, der sich schon einmal selbst verloren hat. Ob gleichgeschlechtlich oder nicht, Liebeskummer erwischt jeden irgendwann. Die rosarote Brille hatten wir alle schon einmal auf, wichtig ist jedoch, sie rechtzeitig wieder abzusetzen – und hierin liegt die Kunst. Liebe ist etwas Schönes, sie kann aber auch toxisch werden.“

,,Vielleicht liebst du mich übermorgen‘‘ ist kein Ratgeber, sondern ein Wachmacher. Die Geschichte von Ricko rüttelt wach und öffnet Augen in

vielerlei Hinsicht. Es ist ein autobiographischer Roman, der dramatisch darauf aufmerksam macht, sich zu allererst selbst zu lieben und das eigene Ich nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

„Weltretter“ auf Instagram

Wir haben bei Pat nachgefragt, was nach dem Ende von „Big Brother“ im Mai 2020 passiert ist.

Was machst du, wenn du keine Bücher schreibst?

Dann schreibe ich Traureden! Ich bin Trauredner. Ich lerne Geschichten kennen, von Paaren, die keinen Liebeskummer, sondern sich gefunden haben – die sich lieben. Und dann verheirate ich sie daraufhin. Das ist die Kurzfassung. Ich wäre also ohne die Liebe arbeitslos. Ob mein Beruf etwas mit meinen Erlebnissen aus meiner Vergangenheit zutun hat? So als Form der Selbsttherapie? Wer weiß. Eigentlich habe ich ja Journalistik studiert. Mittlerweile bin ich aber auch Trauerredner. Corona hat mir das Jahr als Trauredner schwer gemacht – gestorben wird allerdings bekanntlich immer.

Nebenbei bin ich – wie sagt man so schön? – Influencer! Seit meiner Teilnahme bei Big Brother 2020, habe ich die Show nach 100 Tagen Kameraüberwachung, als Drittplatzierter im Finale verlassen und bin seitdem sehr aktiv in den sozialen Medien. Auf Instagram versuche ich hin und wieder die Welt zu retten, größtenteils spiele ich jedoch Peter Pan: Ich bin albern und beweise, dass man auch mit 31 noch das Kind in sich behalten darf. In der heutigen Welt müssen wir schließlich viel zu oft erwachsen sein.

Gingen für Dich Jobs flöten, wurde weniger geheiratet?

Ja, komplett. Das hat mich und meinen Partner Sebastian schlimm getroffen. Er hat eins seiner beiden Reisebüros schließen müssen. Von 40 Trauungen dieses Jahr sind lediglich drei übrig geblieben, drei Brautpaare haben trotzdem geheiratet im ganz kleinen Kreis.

Und wenn Trauungen stattgefunden haben, wie liefen die dann ab?

Die liefen relativ normal ab. Bei der Trauung saßen die Menschen ein bisschen weiter auseinander und es durften nicht so viele in einem Raum sitzen. Wenn es drinnen stattgefunden hat, dann war es eine begrenzte Anzahl von 25 Leuten, wenn es draußen stattgefunden hat, dann durften es 50 sein. Aber die mussten auch ein bisschen weiter auseinander sitzen. Ich stand ebenfalls nicht so nah am Brautpaar wie sonst, aber ansonsten war alles gleich. Ich habe auch keinen Mundschutz während der Trauung getragen, das ist sonst sehr schwierig mit dem Mikrofon. In der Zeit war es aber noch ein bisschen lockerer angesichts der Beschränkungen. Eine Trauung war im Juni, eine war im September und eine war im Oktober, da war es schon in einem Raum mit nur 25 Leuten.