Freudiges Wiedersehen in Los Angeles „Big Little Lies“ und „Modern Family“: Cast-Reunions bei den Emmys

Reese Witherspoon (l.) posierte glücklich mit Laura Dern - und plauderte über eine dritte Staffel ihrer Erfolgsserie "Big Little Lies". (ae/spot)

SpotOn News | 16.09.2024, 12:03 Uhr

Die Emmy Awards vereinen nicht nur die Stars aktueller Serienkracher - die Verleihung des TV-Preises ist auch eine Gelegenheit, Kollegen ehemaliger Produktionen wiederzusehen. So gab es am 15. September etwa ein inniges Hallo bei zwei Schauspielerinnen aus "Big Little Lies".

Großes Wiedersehen bei den 76. Emmy Awards am 15. September in Los Angeles. Im Peacock Theatre hatte der ein oder andere Star die Möglichkeit, seine TV-Familie wiederzutreffen. Allen voran Reese Witherspoon (48) und Laura Dern (57) aus "Big Little Lies", die auch über eine Fortsetzung der Dramaserie sprachen.

Video News

Dritte Staffel von "Big Little Lies": "Wir arbeiten daran"

Vor fünf Jahren lief die zweite und bisher letzte Staffel von "Big Little Lies". Doch Reese Witherspoon und Laura Dern sind offensichtlich immer noch gut aufeinander abgestimmt: Die langjährigen Freundinnen trugen bei ihrem Wiedersehen auf dem roten Teppich schicke schwarze Ensembles. Witherspoon erschien in Dior, Dern Gabriela in Hearst.

Aber nicht nur ihr glamouröses Stylings sorgte für Aufregung: Die Schauspielerinnen plauderten auch über die geplante dritte Staffel. Witherspoon verriet: "Wir arbeiten daran. Es wird so unglaublich, wir müssen nur noch alle Drehbücher schreiben." Sie freue sich darauf, mit Dern und den anderen Kolleginnen wieder vor der Kamera zu stehen: "Die Zusammenarbeit mit unseren Freunden hat für uns eine hohe Priorität, wir haben schon so viele Dinge gemacht und wir versuchen alle, wieder zueinander zu kommen, weil es eine so besondere Show ist und wir so besondere Freundschaften pflegen."

Schnelles Selfie mit dem "Modern Family"-Kollegen

Auch Sofía Vergara (52) traf am Sonntagabend alte Bekannte wieder. Auf ihrer Instagramseite gab sie mit etlichen Fotos und Videos Einblick in ihre schönsten Momente der Veranstaltung, die die besten TV-Produktionen ehrt. "Ich habe keinen Emmy bekommen, aber einen Hamburger", teilte sie etwa zu einem Clip mit, der sie beim Essen zeigt.

Mit "America's Got Talent"-BFF Heidi Klum (51) posierte sie lachend. Und im Saal hinter ihr saßen ihr einstiger "Modern Family"-Co-Star Jesse Tyler Ferguson (48) und sein Ehemann Justin Mikita (39), mit denen sie schnell ein Selfie schoss, um die Reunion festzuhalten.

Auch diese ehemaligen Kollegen feierten ein Wiedersehen

Bei den Emmy Awards kam es noch zu weiteren Cast-Treffen: So vereinte sich etwa die Crew von "The West Wing – Im Zentrum der Macht" (1999-2006) auf der Bühne und erinnerte die Zuschauer daran, wählen zu gehen. Co-Moderator Eugene Levy (77) und seine TV-Frau Catherine O'Hara (70) lachten Seite an Seite mit ihren "Schitt's Creek"-Kindern Annie Murphy (37) und Dan Levy (41). Melissa Peterman (53) und Reba McEntire (69) spielten in der Sitcom "Reba" (2001-2006) und haben mit der kommenden NBC-Sitcom "Happy's Place" wieder ein gemeinsames Projekt.