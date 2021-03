„Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt lässt sich beurlauben

13.03.2021 21:52 Uhr

Julian Reichelt, Chefredakteur der "Bild"-Zeitung, wird sich wegen angeblichen Fehlverhaltens gegenüber Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in der Redaktion einer verlagsinternen Ermittlung stellen müssen. Deshalb hat er sich beurlauben lassen.

Reichelt wird durch Kollegen und Kolleginnen aus dem Unternehmen Machtmissbrauch, Nötigung, Mobbing und Ausnutzen von Abhängigkeitsverhältnissen vorgeworfen.

Stefan Niggemeier, ehemaliger Medienredakteur der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, postete am Samstagabend auf Twitter den Screenshot einer internen Nachricht im Chatprogamm Slack von Julian Reichelt an seine Redaktion. Darin erklärt der „Bild“-Chefredakteur die Hintergründe seines Urlaubsgesuchs. In dem Post heißt es u.a.: „Die Vorwürfe sind falsch. Ich werde mich gegen die wehren, die mich vernichten wollen, weil ihnen Bild und alles wofür wir stehen, nicht gefällt.“

Stellungnahme von Axel Springer

Der Springer-Verlag erklärte in einer Mitteilung am Samstagabend wörtlich:

„Die Axel Springer SE untersucht derzeit Hinweise auf mögliche Compliance*-Verstöße innerhalb der BILD-Redaktion. Um eine sowohl zügige als auch sorgfältige unabhängige Aufklärung sicherzustellen, hat das interne Compliance-Management externe Experten hinzugezogen. Hierbei wird ergebnisoffen in alle Richtungen recherchiert und die Glaubwürdigkeit und Integrität aller Beteiligten bewertet. Die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen. Daher wird das Unternehmen derzeit keine weiteren Angaben zum Verfahren und zum Gegenstand der Vorwürfe machen.

Axel Springer hat immer und sehr grundsätzlich zu unterscheiden zwischen Gerüchten, Hinweisen und Beweisen. Wenn aus Gerüchten über andere Personen konkrete Hinweise von Betroffenen selbst werden, beginnt das Unternehmen – wie im aktuellen Fall – sofort mit der Aufklärungsarbeit. Wenn aus Hinweisen Beweise werden, handelt der Vorstand. Diese Beweise gibt es bisher nicht. Auf Basis von Gerüchten Vorverurteilungen vorzunehmen, ist in der Unternehmenskultur von Axel Springer undenkbar.

Julian Reichelt, Vorsitzender der BILD-Chefredaktionen und Sprecher der BILD-Geschäftsführung, weist die Vorwürfe zurück. Um eine ungestörte Aufklärung sicherzustellen und die Arbeit der Redaktion nicht weiter zu belasten, hat er den Vorstand darum gebeten, bis zur Klärung der Vorwürfe befristet von seinen Funktionen freigestellt zu werden. Die Freistellung ist inzwischen erfolgt.

Die Führung der Redaktion übernimmt für diesen Zeitraum Alexandra Würzbach, Chefredakteurin BILD am SONNTAG und Mitglied der Chefredaktion der BILD-Gruppe.“

Seit 2017 „Bild“-Boss

Reichelt ist seit 2017 Chef der größten deutschen Tageszeitung. Der ehemalige Kriegsberichterstatter und Chefreporter wurde wiederholt öffentlich kritisiert, gilt als „außergewöhnlich streitlustig in den sozialen Medien“.

Im März 2021 hatte „Spiegel online“ öffentlich gemacht, dass sich Reichelt einer Untersuchung im eigenen Haus wegen Vorwürfen des Machtmissbrauchs und der Ausnutzung von Abhängigkeitsverhältnissen gegenüber Mitarbeiterinnen stellen müsse.

*) Compliance bedeutet in rechtlicher Hinsicht die Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen bzw. interner Richtlinien durch Unternehmen und ihrer Mitarbeiter.