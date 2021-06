Bill Cosby wird aus dem Gefängnis entlassen

30.06.2021 20:55 Uhr

Bill Cosbys Verurteilung wegen sexueller Nötigung wird überraschend aufgehoben - der ehemalige Comedy-Star kommt wieder auf freien Fuß.

Bill Cosby (83) wird in wenigen Stunden aus dem Gefängnis entlassen, wie unter anderem „People“ berichtet. Die Verurteilung wegen schwerer sexueller Nötigung ist vom höchsten Gericht Pennsylvanias aufgehoben worden. Dem überraschenden Urteil liegt eine Vereinbarung mit einem Staatsanwalt zugrunde, wegen der Cosby nicht hätte angeklagt werden dürfen. Das oberste Gericht verbot auch eine weitere Strafverfolgung.

Demnach hätte ein früher mit dem Fall befasster Staatsanwalt 2005 zugesagt, keinen Strafprozess gegen Cosby zu führen, wenn dieser in einem Zivilprozess um Entschädigung aussagt. Bei der Anklage 2015 hatte der nachfolgende Staatsanwalt aber auf die Aussagen zurückgegriffen. Unter anderem hatte Cosby darin erklärt, dem Opfer Andrea Constand vor dem Geschlechtsverkehr Betäubungsmittel gegeben zu haben.

Phylicia Rashad (73), Cosbys ehemalige Kollegen in der „Cosby Show“, reagiert auf Twitter mit einem Foto des lächelnden Komikers und den Worten: „Endlich!!! Ein furchtbarer Fehler wird richtig gestellt – ein Justizirrtum wird korrigiert!“

„Das sind fantastische Neuigkeiten. Wir sind sehr aufgeregt und möchten dem höchsten Gericht Pennsylvanias danken“, zitiert „Insider“ außerdem einen Sprecher Cosbys zur Gerichtsentscheidung.

