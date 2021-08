Bill Gates über seine Scheidung von Melinda: „Trauriger Meilenstein“

Mit CNN spricht Bill Gates über seine Scheidung und nennt sie einen "traurigen Meilenstein". (mia/spot)

05.08.2021 13:48 Uhr

Seit Montag ist die Scheidung von Bill und Melinda Gates offiziell vollzogen - nun spricht der Milliardär in einem Interview über den "traurigen Meilenstein". Auch das Thema Epstein kommt dabei zur Sprache.

Bill Gates (65) hat im Interview mit CNN über seine Beziehung zu Melinda French Gates (56) gesprochen. Die Scheidung nach 27 Jahren nennt Gates „definitiv einen sehr traurigen Meilenstein“: „Melinda ist eine großartige Person und dass die Partnerschaft, die wir hatten, zu Ende geht, ist eine Quelle für große, persönliche Trauer.“ Gleichzeitig betont Gates, dass sie versuchen werden, die Zusammenarbeit an ihrer Stiftung gemeinsam weiterzuführen.

Treffen mit Epstein waren „ein großer Fehler“

Journalist Anderson Cooper (54) fragt Gates auch, ob die Scheidung im Zusammenhang stehe mit Gates Kontakt zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019). Gates beantwortet die Frage nicht direkt, aber gibt zu: „Es war ein großer Fehler, Zeit mit ihm zu verbringen.“ Es hätte mehrere gemeinsame Abendessen gegeben, weil er gehofft habe, durch Epstein an Geldgeber für sein Ziel, die globale Gesundheit, kommen zu können. „Als es so aussah, als ob das nicht klappen würde, endete diese Beziehung“, so Gates.

Die Scheidung von Bill und Melinda Gates ist seit Montag offiziell, der gemeinsame Besitz wurde wie in der zuvor geschlossenen Trennungsvereinbarung aufgeteilt. Die Ex-Eheleute haben drei gemeinsame Kinder: die Töchter Jennifer (25), Phoebe (18) und den Sohn Rory (22). Über die Gründe wird seit der Bekanntgabe der Scheidung am 3. Mai heftig spekuliert. Gates äußerte sich gegenüber CNN dazu nicht weiter: „Es ist eine Zeit der Reflexion, und zu diesem Zeitpunkt muss ich nach vorne sehen.“