Stars Bill Kaulitz: Ex Marc Eggers bekommt Drohungen im Netz

Bill Kaulitz (Tokio Hotel) - 16.01.2017 Berlin - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.02.2025, 14:00 Uhr

Bill Kaulitz‚ Ex-Freund bekommt seit Monaten Hass-Nachrichten im Netz.

Das Male Model wurde zum ersten Mal beim Oktoberfest 2023 mit dem Tokio Hotel-Frontmann zusammen gesehen. Schon damals entbrannte ein homophober Shitstorm um den Influencer, dann wurde es eine Zeit lang ruhig um die angebliche Beziehung. 2024 kam dann aber doch die Bestätigung: Marc und Bill waren ein Paar und beim Oktoberfest 2025 zeigten sie sich erneut zusammen. Kurz danach war aber schon wieder alles vorbei. Ob es erneut an fiesen Hass-Nachrichten lag?

Marc hat nämlich nun bestätigt: Er bekommt schon seit Monaten wieder Hate im Netz. „Ich bekomme seit Monaten wirklich unzählige Hass-Nachrichten, homophobe Nachrichten, Morddrohungen, Beleidigungen rauf und runter“, verriet der TV-Star jetzt seinen Followern auf Instagram. Dass er so stark angefeindet wird, weil er in einer Beziehung mit einem Mann war, hat der baldige ‚Let’s Dance‘-Kandidat aber wohl nicht erwartet: „Ob ich jetzt einen Mann oder eine Frau heirate, ob ich eine Transfrau heirate oder wie auch immer: Am Ende des Tages ist es mein Leben.“ Hassnachrichten zu bekommen, nur wegen der sexuellen Orientierung, ist für das Model ein absolutes No-Go und Marc will sich auch in Zukunft nicht vorschreiben lassen, wen er datet: „Ich bin 38 und ich will mir nicht vorschreiben lassen von Leuten, die ein Problem damit haben, was ich zu tun und zu lassen habe.“