Stars Bill Kaulitz: Lief mal was mit Timur Ülker? Bill Kaulitz deutet an, dass es eine „heiße“ Verbindung zwischen ihm und Timur Ülker gibt. Der Tokio Hotel-Frontmann lebt seit Jahren in Los Angeles, ist aber immer mal wieder für High Society- und Showbiz-Events in der deutschen Heimat unterwegs. Bei einer dieser Partys lernte er vor einer Weile auch ‚Gute Zeiten, schlechte Zeiten‘-Schauspieler Timur Ülker […]