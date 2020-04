Bill Kaulitz macht uns hier den Schlangenmenschen

Ist Bill Kaulitz etwa unter die Akrobaten gegangen? Darauf deutet zumindest ein TikTok-Video hin, das der 30-Jährige am Ostermontag gepostet hat.

In dem Beitrag ist zu sehen, wie der Sänger den Schlangenmensch gibt: Mit entspannter Miene posiert er auf einem Liegestuhl und verbiegt dabei seine Beine in alle Richtungen. Seiner Beweglichkeit scheinen dabei keine Grenzen gesetzt zu sein. Oder etwa doch?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Bill Kaulitz (@billkaulitz) am Apr 12, 2020 um 11:45 PDT

Eindeutig die Beine eines Models

Die Follower mutmaßen in den Kommentaren bereits, dass sich Heidi Klum im Hintergrund auf den Boden gelegt hat und so tänzelt, dass es aussieht, als wäre der ‚Tokio Hotel‚-Star wirklich so gelenkig.

„Schön rasierte Beine hast du da“, kommentiert zum Beispiel ein Follower. „Na diese langen Beine können nur einem Model wie Heidi gehören“, bemerkt ein anderer. Damit könnte er sogar Recht haben. Das Video wurde offensichtlich in Los Angeles aufgenommen, wo sich der Musiker derzeit mit Schwägerin Heidi und seinem Bruder Tom Kaulitz in Quarantäne befindet.