Stars Bill Kaulitz macht verbotene Liebe öffentlich

Bill Kaulitz - MARCH 2025 - BANG Showbiz - Tokio Hotel perform at Eventim Apollo BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.04.2025, 14:00 Uhr

Der Tokio Hotel-Sänger verrät, dass er einst mit einem Crew-Mitglied liiert war.

Bill Kaulitz packt über eine pikante frühere Beziehung aus.

In Sachen Liebe könnte es bei dem Tokio Hotel-Star besser laufen: Im Gegensatz zu seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz, der seit 2019 mit Heidi Klum verheiratet ist, ist Bill noch immer Single. Ende 2024 ging seine Romanze mit ‚Let’s Dance‘-Kandidat Marc Eggers in die Brüche. Im Podcast ‚Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood‘ machte der Sänger nun ein überraschendes Geständnis: Er bändelte einst mit einem Crew-Mitglied an.

„Ich hatte quasi aus dem sehr nahen Umfeld mit jemandem, mit dem wir eng zusammengearbeitet haben, eine Beziehung“, erklärte er. Mittlerweile liege die Liaison „viele Jahre“ zurück. Tom warf daraufhin ein, dass solche Verhältnisse „immer schwierig“ seien. „Aber es ist doch wahnsinnig unangenehm, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das schiefläuft, ist ja auch sehr hoch“, sagte der Gitarrist. „Dann musst du nicht nur die Beziehung beenden, dann musst du auch noch den Job neu, die Stadt neu …“

Bill war anderer Meinung. „Das Leben ist doch viel zu kurz, als dass man so durch das Leben läuft“, argumentierte der Musiker. Er fände es deprimierend, schon im Vorfeld zu befürchten: „Oh Gott, was ist denn, wenn das schiefläuft?“ Tom zeigte sich trotzdem skeptisch. Bill stehe schließlich „mit jedem seiner Ex-Partner auf Kriegsfuß“. Dem widersprach der Sänger und warf ein: „Mit meinem Partner, den ich damals hatte, der in unserem Team war, habe ich noch ganz vernünftig weitergearbeitet. Noch viele Jahre.“ Tom wiederum stichelte: „Vernünftig weiß ich nicht, aber zumindest zusammengearbeitet.“