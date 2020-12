21.12.2020 21:45 Uhr

Bill Kaulitz: Morddrohungen wegen Make-Up

Bill Kaulitz hat über die Schattenseite seines Erfolgs gesprochen. In der Vergangenheit wurde der Sänger häufig angefeindet und erhielt sogar Morddrohungen.

Vor 15 Jahren veröffentlichten Tokio Hotel ihre Single “Durch den Monsun“, die ihnen Millionen einbrachte. Doch der frühe Ruhm hatte auch seine Tücken. So habe sich Frontmann Bill total isolieren müssen, während seine Kollegen Beziehungen führen konnten und ein Privatleben hatten.

Neue Doku bei TVNow

Für ihn sei es undenkbar gewesen. In der TVNOW-Doku “Tokio Hotel – Zurück zum Nullpunkt“ erklärte der Popstar, dass er damals panisch gewesen sei, dass ihn andere umbringen könnten: „Ich war schon sehr ängstlich, da die Morddrohungen oder ganz krasse Anfeindungen gegen mich gingen, weil ich als Mann Make-up getragen habe.“

Bill Kaulitz hat fünf Jahre durchgearbeitet

So habe er sich selbst nicht mehr auf die Straße getraut und sei „auf eine Art sozial behindert“ gewesen. Erst vor Kurzem hatte er im Interview mit “T-Online“ auf die Zeit zurückgeblickt. Auf die Frage, ob der Druck sofort enorm gewesen sei, antwortete er: „Naja, später erst. Die ersten fünf Jahre haben wir quasi durchgearbeitet ohne einen Tag frei, bis wir nicht mehr konnten. Dann die Flucht vor allem“, berichtete der 31-Jährige.

Die Flucht vor dem Hype

“Wir sind vor der Hysterie und der Belagerung geflohen, aber auch vor unserer Karriere. Wir hatten keinen Bock mehr und konnten unsere eigenen Namen nicht mehr hören. Aber es gibt keine richtige Karriere ohne Schmerz. Das haben wir früh gelernt“, erklärte Bill Kaulitz außerdem.

Berlin gleicht einer Geisterstadt

Derzeit befindet sich der Tokio Hotel-Sänger mit seinem Bruder Tom Kaulitz in Berlin, wo dessen Frau Heidi Klum die neue Staffel von GNTM dreht. Aufgrund des Lockdowns gleicht die sonst so belebte Hauptstadt allerdings eher einer Geisterstadt. “Es fühlt sich, um ehrlich zu sein, gerade etwas an wie eine Geisterstadt. Berlin ist verändert und auch ein bisschen traurig“, so der Künstler.

Hoffnung auf Tour 2021

“Aber das ist natürlich nicht nur hier gerade so, sondern weltweit! Dann noch das Wetter und die kurzen Tage. Also momentan ist es schon sehr grau und trist in Berlin. Es zeigt sich auf jeden Fall aktuell ganz anders als sonst“, berichtete Bill außerdem. “Ich bin ehrlich gesagt froh, dass das Jahr zu Ende ist. Ich finde, wir können alle ein bisschen positiver und hoffnungsvoller in das neue Jahr schauen. Wir machen das auf jeden Fall. Wir freuen uns sehr auf unsere Tour im Winter und endlich wieder auf der Bühne zu stehen. Das ist aktuell unser Lichtblick.“ (Bang/ KT)