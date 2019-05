Bill Kaulitz und seine Kollektion: Alles dabei von XS bis XL

Mittwoch, 15. Mai 2019 07:35 Uhr

Bill Kaulitz gibt Entwarnung: Bei seiner ersten Modekollektion ist für jeden etwas dabei! Die Fans des 29-jährigen Musikers Bill Kaulitz können sich über seine neue Unisex-Modekollektion freuen.

Der Tokio-Hotel-Star nahm bei ‚GNTM‘ als Gast-Juror teil und suchte im Rahmen der Show ein Model, um Werbung für sein eigenes Modelabel Magdeburg-Los Angeles zu machen. Nun enthüllte der Designer und Sänger, was das Besondere an seiner Modekollektion ist. Im Interview mit der ‚InStyle‘ gab der Star bekannt: „Ganz wichtig: Es ist alles Unisex. Jedes Fashion-Piece gibt es in den Größen von XS bis XL, sodass alle alles tragen können. Das ist mir extrem wichtig“, erzählte der Musiker. Seine neue Kollektion soll farbenfroher und mutiger geworden sein und darauf beruhen, dass sich der Designer damals immer Kleidung aus der Damenabteilung kaufte und diese dann umnähte.

Kein Schubladendenken

Er kreierte eine Unisex-Kollektion, weil er es immer schrecklich fand, dass Mode unter Frauen und Männern unterteilt wird.

Der Zwillingsbruder von Tom liebt es jedoch, wenn Frauen coole Street-Style-Looks tragen. Er fügte hinzu: „Es gibt so viele tolle Frauen, die sich Männerteile anziehen und die cool stylen. Gerade Hoodies und Shirts, der Übergang ist da ja sehr fluid.“ Shirts, die jedoch sehr „girly“ sind, finde er schrecklich und diese sind für ihn ein modisches No-Go, das „altmodisch“ ist.