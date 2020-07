Donnerstag, 30. Juli 2020 12:15 Uhr

Bill Kaulitz zeigt seine neue Sommer-Frisur

Bill Kaulitz hat mit einem Instagram-Selfie seinen neuen Look präsentiert. Passend zum Sommer hat der Tokio-Hotel-Sänger in Sachen Schnitt und Farbe etwas nachgeholfen.

Bill Kaulitz (30) hat in einem Instagram-Post seinen neuen Look präsentiert: „Gekürzt und aufgehellt“, schreibt der Tokio-Hotel-Frontmann zu einem Selfie, auf dem er seine Kurzhaarfrisur präsentiert. Der Zwillingsbruder von Heidi Klums (47) Ehemann Tom Kaulitz hat seine blonden Haare noch einmal aufhellen lassen, sodass der Kontrast zu Augenbrauen und seinem dunklen Stoppelbart noch deutlicher geworden ist.

Bill Kaulitz ist bekannt dafür, seinen Look gerne zu verändern. So überraschte er seine Fans im Januar 2020 mit neongrünen Haaren. „Niemals erwachsen werden“, betitelte Kaulitz damals seinen neuen Look. Zuvor wechselte er von pechschwarzen Haaren zu einem platinblonden Pixie Cut, bei dem er meist einen dunklen Ansatz herausblitzen ließ.

Quelle: instagram.com

(jom/spot)