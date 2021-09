Bill und Tom Kaulitz starten Podcast bei Spotify

Tom (l.) und Bill Kaulitz starten ihren eigenen Podcast. (ncz/spot)

01.09.2021 15:00 Uhr

Bill und Tom Kaulitz sind das neueste Promi-Duo der Podcast-Welt. Zu ihrem 32. Geburtstag am 1. September starten die Tokio-Hotel-Zwillinge ihre Show "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" bei Spotify.

Pünktlich zu ihrem 32. Geburtstag am 1. September starten Tom und Bill Kaulitz ihren eigenen Podcast bei Spotify. In „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ geben die Tokio-Hotel-Zwillinge ihren Hörerinnen und Hörern ab sofort jede Woche Einblicke in ihr Leben in den Vereinigten Staaten, sprechen über das, was sie aktuell beschäftigt und blicken auf ihre Kindheit und Jugend im Rampenlicht zurück.

„Wir freuen uns wahnsinnig auf unseren gemeinsamen Brüder-Podcast, in dem wir wöchentlich den Leuten ungefragt unseren Senf aufs Brot schmieren können“, so Bill Kaulitz. Bruder Tom ist etwas vorsichtiger: „Ich glaube, wie immer bei uns, werden es einige lieben, aber auch ziemlich viele hassen.“

„Quatschen jedenfalls konnten wir schon immer gut und Kaulitz Hills war deshalb lange überfällig“, so der Ehemann von Heidi Klum (48). Aufgenommen wird der Podcast in ihrem Musikstudio in Los Angeles, der langjährigen Wahlheimat der Brüder. Ab dem 1. September geht jeden Mittwoch um 00:01 Uhr eine neue Folge von „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“, online.