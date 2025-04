Stars Billie Eilish: ‚Eine Frau zu sein ist schwer‘

Billie Eilish - Kia Forum Dec 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.04.2025, 11:00 Uhr

Die Sängerin gesteht, dass es herausfordernd für sie ist, sich selbst als schön zu betrachten.

Billie Eilish findet es herausfordernd, eine Frau zu sein.

Die Singer-Songwriterin gesteht, ein kompliziertes Verhältnis zu sich selbst zu haben. In einem gemeinsamen Gespräch für das britische ‚Vogue‘-Magazin merkte Nicki Minaj an, dass sich Billie manchmal „ein bisschen unwohl“ mit ihrer Schönheit fühle. Die Rapperin wollte von der 23-Jährigen wissen, ob es eine Zeit gab, in der sie sich gewünscht habe, „die Leute könnten dich nicht sehen, sondern nur deine Musik hören“.

Daraufhin erwiderte Billie: „Nicki, diese Frage hat mir ein bisschen die Tränen in die Augen getrieben. Naja… wie du am Anfang der Frage schon gesagt hast: Ich habe mich nie wirklich als schön empfunden oder mich auf diese Weise gesehen, deshalb hatte ich definitiv nie das Problem, dass es irgendetwas überschatten würde — weil ich es selbst ja nicht einmal wirklich gesehen habe.“ Die Musikerin räumte ein: „Ich musste mich wirklich selbst davon überzeugen, dass ich schön bin. Eine Frau zu sein ist schwer.“

Nicki bestärkte die neunfache Grammy-Gewinnerin noch einmal darin, dass sie schön sei — und obendrein „auch noch eine Trendsetterin“. Die 42-Jährige nutzte die Gelegenheit, um ihr eine weitere Frage zu stellen: Wie würde Billie eigentlich ihre ikonische „pechschwarze/neongrüne Frisur“ nennen? Die ‚bad guy‘-Künstlerin antwortete lachend: „The Billie?“

In dem Interview wurde Billie außerdem von ‚Bridgerton‘-Star Nicola Coughlan gefragt, was sie tun würde, wenn sie für einen Tag anonym sein könnte. Daraufhin enthüllte die ‚Birds of a Feather‘-Interpretin: „Ich würde so gerne mit der U-Bahn fahren. Ich würde einfach gerne einen Tag lang draußen herumspazieren, das wäre so schön. Ich würde so gerne einfach normale Dinge tun.“