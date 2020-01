Billie Eilish erklärt ihre billigen Fake-Klamotten

Shootingstar und kommende Bond-Song-Sängerin Billie Eilish kauft gerne Fake-Kleidung. Die 18-jährige Sängerin tritt seit rund zwei Jahren mit ihrem ganz eigenen musikalischen Stil auf und lockt damit Millionen Menschen in die größten Hallen.

Doch auch in Sachen Kleidung setzt sie ungern auf Mainstream. Vor allem von Ideenklau halte sie rein gar nicht, erklärte Eilish jetzt auf Instagram: „Kauft und verkauft so viel Fake-Zeug, wie ihr wollt. Die Hälfte meiner Klamotten ist nachgemacht. Aber diskreditiert nicht die harte Arbeit, die Marken auf sich nehmen, um etwas zu kreieren. Kopiert nicht einfach Marken und tut so, als wäre es eure eigene Idee gewesen!“

Neues Album in der Mache

Derzeit kümmert sich die Sängerin um den Nachfolger ihres ersten Albums ‚When We Fall Asleep, Where Do We Go‘. Die Fans der schönen Musikerin müssen sich jedoch noch etwas gedulden, bis sie sich das heiß erwartete neue Album anhören können. Auf die Frage, ob ihre nächste LP erscheinen würde, erklärte die Künstlerin im Rahmen ihres ALTer EGO-Konzertes in dieser Woche beim iHeartRadio: „In diesem Jahr, nein, aber dieses Jahr werde ich es aufnehmen. Aber in den nächsten paar Jahren? Es kommt. Wenn es fertig ist. Es ist noch nicht fertig.“