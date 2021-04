Billie Eilish: Ist er ihr neuer Freund?

22.04.2021 21:00 Uhr

Erst vor wenigen Wochen hat die 19-jährige Pop-Sängerin Billie Eilish öffentlich zugegeben, verliebt zu sein. Jetzt wurde sie mit Schauspieler Matthew Tyler Force beim romantischen Spaziergang durch Santa Monica gesichtet.

Er legt den Arm über ihre Schulter, sie schmiegt sich vertraut an ihn. Die siebenfache Grammy-Gewinnern Billie Eilish (19) und ihr männlicher Begleiter Autor Matthew Tyler Force (29) gehen auf Tuchfühlung. Beim gemeinsamen Gassigehen können die Turteltauben kaum die Finger voneinander lassen.

Wer ist Matthew Tyler Force?

Was geht da wirklich zwischen der frischgebackenen Blondine und dem zehn Jahre älteren Amerikaner? Während ihres Ausflugs mit Billies grauem Pitbull Shark wirken die beiden mehr wie ein Liebespaar und nicht wie Freunde. Die Gerüchteküche brodelt – wer ist Matthew Tyler Force? Laut amerikanischen Medien absolviert der 29-Jährige 2017 seine Schauspielausbildung in der The Groundlings Theatre & School. Der Schauspieler ist unter anderem durch seine Rollen in verschiedenen Horrorfilmen wie Little Monsters (2012), Dark House (2014), Mother (2016) und May I sleep with Danger (2016) bekannt geworden. Matthew tritt außerdem regelmäßig in Theaterstücken auf, hauptsächlich in Produktionen in seinem Wohnort Los Angeles.

Ihr Bruder folgt ihm schon

Viel ist über den angeblich neuen Freund von Billie Eilish nicht bekannt. Sein Instagram-Profil (corduroygraham) mit 7576 Followern ist seit den Beziehungsgerüchten zur „Bad Boy“-Interpretin auf privat gestellt. „Darsteller. Schriftsteller. Degeneriert. Los Angeles“, so viel verrät Matthew Tyler Force in seiner Social-Media-Biografie. Hinter der Kurzbeschreibung verlinkt er außerdem einen Apple Podcast. Die 19-jährige Sängerin folgt ihm zwar nicht, dafür aber ihr vier Jahre älterer Bruder Finneas O’Connell (23). Es scheint, als wäre der Schauspieler und Autor schon fest in die Künstler-Familie integriert.

Er ist ihr Ex-Freund

Glück mit den Männern hat die „bury a friend“-Interpretin in der Vergangenheit eher wenig. Mit Matthew könnte Billie endlich den Richtgen gefunden haben. Zuletzt führt die Blondine eine Beziehung zu Musiker Brandon Adams (24), auch bekannt als 7:AMP. Niemand wusste etwas von ihrer heimlichen Liebe. Erst als es schon wieder vorbei spricht die siebenfache Grammy-Gewinnern in ihrer Dokumentation „The World’s A Little Blurry“ über ihren Ex-Freund. Mehrere Monate lang sind die zwei ein Paar, bis sich die Blondine endgültig von ihm trennt.

billie via 7:AMP’s instagram one year ago today with the caption ‘BLEAUPRO COUNTDOWN [3]’ (february 13, 2019) pic.twitter.com/8TL5etSOQu — eilish rewind (@eilishrewind) February 13, 2020

Billie war unglücklich

Ihren Schmerz und ihre emotionale Trennungserfahrung verarbeitet Billie in ihrer Netflix-Doku. „Ich war einfach nicht glücklich. Ich wollte nicht dasselbe wie er, und ich denke, das ist nicht fair für ihn. Ich denke nicht, dass man in einer Beziehung super aufgeregt über Dinge sein sollte, die der anderen Person völlig egal sind“, so die Sängerin. Unter anderem soll der 24-Jährige sich öfter selbst verletzt haben. Die Songwriterin hat mehrfach versucht ihn zu überreden, eine Therapie zu machen, vergeblich. „Ich habe wortwörtlich zu ihm gesagt: ‚Junge, du hast nicht genug Liebe, um dich selbst zu lieben, also kannst du mich nicht lieben'“, erzählt Billie.

Fans sind entsetzt

Nach ihrer gescheiterten Beziehung zum Rapper Brandon Adams könnte der Pop-Star mit Matthew Tyler Force endlich wieder glücklich sein. Doch ihre Fans sind da anderer Meinung. Sie finden, dass Matthew viel zu alt für die erst 19-jährige Sängerin ist und lassen ihrer Wut auf Twitter freien Lauf. Einige User sprechen sogar von Pädophilie und schießen mit solchen unangebrachten Kommentaren wirklich über das Ziel hinaus. Immerhin ist Billie eine erwachsene Frau und kann selbst entscheiden mit wem die „Therefore I Am“-Künstlerin zusammen ist.

Billie Eilish is 19, her boyfriend is 29. THAT IS NOT OKAY! What business does a 29 y/o man have with a teenager?! Pedophilia is too normalised in the celebrity sphere and it’s disgusting ? — ?? (@beffberry) April 21, 2021

„Billie Eilish ist 19, ihr Freund ist 29. DAS IST NICHT IN ORDNUNG. Was für eine Beziehung hat ein 29 Jahre alter Mann mit einem Teenager?! Pädophilie ist bei den Promis normalisiert worden und widerlich“, schreibt eine Twitter-Nutzerin.

