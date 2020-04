Billie Eilish und Co. verticken jetzt Mundschutzmasken

Billie Eilish, Ariana Grande und Justin Bieber wollen mit Gesichtsmasken vom Coronavirus betroffene Musiker unterstützen. Die Einnahmen sollen der Charity-Organisation ‚Helping Musicians‘ zugutekommen.

Auf der Homepage wird das Projekt folgendermaßen erklärt: „100 Prozent des Erlöses dieses Produkts wird an den Fond für Musiker gespendet, der als ‚Helping Musicians‘ arbeitet. ‚Helping Musicians‘ ist ein unabhängiger britischer Hilfsfond für professionelle Musiker aller Genres, vom Einsteiger bis zum Rentner.“

Quelle: instagram.com

So viel kosten die Dinger

Die Masken kosten umgerechnet ca. 17 Euro und tragen den Namen des Künstlers oder ein mit dem Musiker verbundenes Symbol, um sie als Kreation des Stars zu kennzeichnen.

Während Arianas Maske eine einzelne Träne zeigt, kann man auf Justins Mundschutz seinen Namen im Graffiti-Style lesen. Billie entschied sich dazu, ihr ‚blohsh‘-Logo für die Maske zu verwenden.

Auch The Weeknd, die Rolling Stones und Yungblud haben Schutzausrüstung für den guten Zweck designed. Nachdem bekannt wurde, dass auch in einigen deutschen Regionen und Städten demnächst eine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln herrscht, könnte der Mundschutz damit ungewollt zum Accessoire des Sommers werden. (Bang)