Sie würde am liebsten auszusteigen und ihren ökologischen Fußabdruck löschen Billie Eilish: Sie macht ihren Shop dicht! Billie Eilish hat ihren Online-Shop zur Unterstützung des Earth Day am Samstag (22. April) geschlossen. Die Grammy-prämierte Musikerin schloss ihren Shop und ermutigte stattdessen ihre Fans, eine Spende an GRID Alternatives – eine umweltbewusste Non-Profit-Organisation mit Sitz in Kalifornien – und Support And Feed zu leisten, die sich für die Bekämpfung der Ernährungsunsicherheit und der […]