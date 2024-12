Beide Sängerinnen bewundern sich Billie Eilish und Rihanna: Traum-Collab in Aussicht?

Rihanna und Billie Eilish bewundern sich gegenseitig und wollen miteinander arbeiten. (the/spot)

SpotOn News | 06.12.2024, 18:30 Uhr

Können sich Fans bald auf eine musikalische Zusammenarbeit von Billie Eilish und Rihanna freuen? Beide Popstars haben sich kürzlich zu ihrer persönlichen Traum-Collab geäußert.

Dürfen sich die Fans bald auf eine musikalische Zusammenarbeit von Billie Eilish und Rihanna freuen? Nachdem Rihanna (36) vor einigen Wochen im Gespräch mit "Access Hollywood" verraten hatte, dass Billie Eilish (22) die Collab-Partnerin ihrer Träume sei, hat ihre jüngere Musik-Kollegin nun ebenfalls große Bewunderung für die "Umbrella"-Sängerin geäußert. Und zeigte sich von der Wertschätzung deutlich überrascht.

"Wenn ich nur ein Lied mit Billie Eilish machen könnte… Sie ist so gut", soll Rihanna den Berichten zufolge auf die Frage geantwortet haben, wer ihre liebste Wunsch-Kooperationspartnerin sei. In einem Interview mit dem "Complex Magazine" zeigte sich Eilish von dieser Aussage sichtlich geehrt.

"Ich dachte zuerst, es sei KI", so die 22-Jährige im Interview auf die Frage, wie cool es für sie sei, von Rihanna als Wunsch-Partnerin für einen Song genannt worden zu sein. "Ich habe Rihanna nie getroffen. Sie ist wirklich mein Idol und die Größte aller Zeiten. Sie ist meine absolute Traum-Collabpartnerin", gab Eilish das Kompliment zurück.

Sie hofft auf eine Zusammenarbeit

Sie beantworte zwar nie die Frage, mit wem sie gern zusammenarbeiten würde, aber sie denke dabei immer an Rihanna, so Eilish. Nur habe sie bislang nie daran geglaubt, dass das Wirklichkeit werden könnte. Sie habe es für unrealistisch gehalten, dass ihr Vorbild Rihanna zu ihr aufblicken könnte. "Wir hatten nie Kontakt, also warum hätte ich das jemals denken sollen?" Es sei verrückt, dass die 36-Jährige gesagt habe, "wenn ich doch nur mit Billie arbeiten könnte". Künstlerinnen wie Rihanna hätten es ihr leichter gemacht, die Künstlerin zu werden, die sie heute sei, schwärmte Eilish weiter. Sie sei für alles offen: "Ich mach wirklich alles, was du willst. Das ist so verrückt", freute sie sich.