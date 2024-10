Stars Billie Eilish: Sie schützt ihr Privatleben Billie Eilish verkündete, dass sie „niemals“ wieder über ihr Privatleben sprechen wird. Die 22-jährige Popsängerin, die ab Oktober 2022 für einige Monate mit dem The Neighbourhood-Star Jesse Rutherford liiert war, bevor sie sich als bisexuell outete, wünschte, sie könnte in eine Zeit zurückkehren, in der ihre Fans keine Ahnung davon hatten, was sie abseits der […]