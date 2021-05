Billie Eilish wird Mit-Gastgeberin bei der Met Gala

Billie Eilish ist bekannt für ihren extravaganten Look (rto/spot)

03.05.2021 20:32 Uhr

Jungstar Billie Eilish wird zusammen mit Timothée Chalamet, Naomi Osaka und Amanda Gorman zur Mit-Gastgeberin der berühmten Met Gala.

Sängerin Billie Eilish (19, „Therefore I Am“) ist für ihren Hang zum Außergewöhnlichen bekannt. Als einer von vier Jungstars wird sie in wenigen Monaten die berühmte Met Gala mit ausrichten, wie die Modezeitschrift „Vogue“ in ihrer Rolle als Veranstalter nun bekannt gegeben hat.

„Eilishs Bereitschaft, eine so innovative Ästhetik wie in ihrer Musik anzunehmen, hat aufstrebende Marken ins Rampenlicht gerückt und althergebrachte Regeln, wie sich ein Popstar kleiden sollte, infrage gestellt“, heißt es von Seiten der „Vogue“. Die 19-jährige Sängerin teilt sich den Job mit Tennis-Star Naomi Osaka (23), Schauspieler Timothée Chalamet (25) und der Lyrikerin Amanda Gorman (23). Alle vier seien zwar jung, hätten aber bereits heute einen bleibenden Eindruck in der Modelandschaft hinterlassen, heißt es weiter.

„Amerikanische Unabhängigkeit“

Die Met Gala findet in diesem Jahr nicht wie gewohnt am ersten Montag im Mai statt, sondern wurde aufgrund der Corona-Pandemie auf den 13. September verschoben. Die Veranstaltung steht in diesem Jahr unter dem Motto: „Amerikanische Unabhängigkeit“. Mit den Galas wird nicht nur ein Großteil der finanziellen Mittel des Costume Institute des Metropolitan Museum of Art (Met) in New York generiert. Sie dienen zeitgleich auch als Eröffnung einer diesmal zweiteiligen Ausstellung über amerikanische Mode. 2020 musste die Met Gala abgesagt werden.