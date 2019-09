Billie Eilishs Klamotten in Berliner Pop-Up-Store

OMG, sie ist wirklich nach Berlin gekommen! Bevor Billie Eilish am Samstag um 17.30 Uhr beim Lollapalooza im Olympiastadion leibhaftig auftritt, wurde heute ihr temporärer Laden in der Hauptstadt eröffnet. Leider in Abwesenheit der derzeit weltweit am meisten gefeierten Künstlerin. Allerdings gibt’s Gerüchte, das sie am Samstag vorbeischaut.

Gemeinsam mit MCM, in deren Berliner Store-Location die Aktion steigen wird, präsentiert die US-Sensation des Jahres heute und morgen einen exklusiven Pop-up Store ihrer limitierten Streetwear-Marke Blöhsh! Seit Juli ist die Popsängerin das Gesicht der MCM Herbst/Winter 2019 Kampagne.

Kollabo mit MCM

Nachdem die erst 17-Jährige zuletzt beim diesjährigen Coachella, in NYC, London und Kopenhagen mit Pop-up-Fashion-Events für viel Wirbel gesorgt hat, nahm Billie Eilish nun Kurs auf Berlin: Die Künstlerin, die für ihr einzigartiges Modebewusstsein bekannt ist, hat in der deutschen Hauptstadt nicht nur die neusten limitierten Styles ihrer Marke sondern auch eine komplett neue limitierte Kollaboration mit dem Münchner Luxus-Label MCM angeboten – inklusive ausgewählten Stücken, die es so nur in Berlin geben wird! Also nix wie hin!

Location: Torstraße 74, 10178 Berlin

Öffnungszeiten

Freitag, 06.09.: noch bis 24:00 Uhr

Samstag, 07.09.: 10:00 – 18:00 Uhr

Rasante Karriere

Mit ihrem einzigartigen Sound hat das Phänomen Billie Eilish seit der Veröffentlichung ihrer Debütsingle „ocean eyes“ den wahrscheinlich rasantesten Karrierestart der Popgeschichte hingelegt: Hatte sie bei ihrem letzten Berlin-Besuch im Februar 2019 noch rund 12 Millionen Follower bei Instagram, hat sich diese Zahl seither, in nur 6 Monaten, locker bis über 36 Millionen verdreifacht.