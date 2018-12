Billie Lourd ehrt ihre Mutter Carrie Fisher

Donnerstag, 27. Dezember 2018 21:10 Uhr

Billie Lourd hat ihre verstorbene Mutter Carrie Fisher mit einer bewegenden Performance geehrt und das Video auf Instagram geteilt.

Die 26-jährige Schauspielerin Billie Lourd gedachte an den Weihnachtsfeiertagen ihrer verstorbenen Mutter, der Schauspiel-Ikone Carrie Fisher. Als Tribut spielte sie einen Song und teilte die Aufnahme via Instagram mit ihren Fans.

„Mach Kunst aus dem gebrochenen Herzen“

Lourd schrieb dazu: „Es sind nun zwei Jahre vergangen seit dem Tod meiner Mami und ich weiß immer noch nicht, was man ‚richtigerweise‘ an einem Todestag macht (ich bin mir sicher, dass es vielen von euch mit euren Lieben ebenso geht).

Also entschied ich mich dazu, etwas für mich sensibles zu tun, das wir zwei immer gern zusammen gemacht haben – singen. Dies ist das Klavier, das ihr Vater ihr gab, und dies war eines ihrer Lieblingslieder. Und wie es im Song heißt, wir ‚müssen weitermachen‘. Ich habe festgestellt, dass das, was mich weitermachen lässt, die Dinge sind, die mich glücklich machen, hart an den Dingen zu arbeiten, für die ich brenne und mich mit Leuten zu umgeben, die ich liebe und die mich lächeln lassen. Ich hoffe, das spornt jeden, der sich niedergeschlagen oder verloren fühlt, dazu an, ‚weiterzumachen‘. Wie meine Mami mal sagte: ‚Nimm dein gebrochenes Herz und mach Kunst daraus‘ – welche Kunst das auch immer für dich sein mag.“