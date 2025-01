Spot zum Super Bowl Billy Crystal & Meg Ryan: Mayo-Werbung statt „Harry und Sally“-Sequel

Billy Crystal und Meg Ryan verzauberten vor vielen Jahren als "Harry und Sally". (stk/spot)

SpotOn News | 29.01.2025, 21:13 Uhr

Es wäre wohl zu romantisch-schön gewesen: Statt einer offiziellen "Harry und Sally"-Fortsetzung machen Billy Crystal und Meg Ryan lediglich Werbung. Für Mayo, mit Orgasmus.

Einige Fans im Kommentarbereich hatten den Braten bereits gerochen, als Meg Ryan (63) und Billy Crystal (76) vor wenigen Tagen und jeweils auf ihren Instagram-Accounts ein Comeback ihres Kultduos "Harry und Sally" angedeutet hatten. Statt einer offiziellen Kinofortsetzung der beliebten romantischen Komödie von 1989 witterten findige Follower hinter dem gemeinsamen Schnappschuss der beiden Hauptdarsteller aber lediglich den Teaser auf eine Werbekampagne im Zuge des Super Bowl – und exakt so kam es nun auch.

Statt also eines Tages auf der Leinwand zu sehen, wie es den beiden Titelfiguren in den vergangenen rund 35 Jahren so ergangen ist, spielen sie in einem Werbespot für Mayonnaise – wie könnte es auch anders sein – lediglich noch einmal die berühmte Orgasmus-Szene aus dem Original nach. "Ich kann nicht glauben, dass sie uns noch einmal hier hereingelassen haben", sagt Crystal in dem Spot, während er Ryan gegenüber im Restaurant sitzt. Als diese ihr fad schmeckendes Sandwich mit der Mayo pimpt, beginnt sogleich ihr "wahrer" kulinarischer Höhepunkt.

Sydney Sweeney als Gaststar

Und noch ein Hollywoodstar hat sich für die Mayo-Werbung gefunden: Wie ein weiblicher Restaurantgast in "Harry und Sally" darf nun Sydney Sweeney (27) den berühmten Satz "Ich will genau das, was sie hatte!" sagen.

In der Tat haben in den vergangenen Jahren schon diverse Stars auf diese Weise eine Reunion gefeiert. Erst 2024 etwa David Schwimmer (58) und Jennifer Aniston (55). In einem Clip für eine Online-Bestellplattform für Lebensmittel hatte Aniston doch glatt vergessen, dass sie mit Schwimmer einst zehn Jahre lang für die Serie "Friends" vor der Kamera stand.

Auch der Zeitpunkt der Postings von Crystal und Ryan ließ bereits auf eine Werbekampagne schließen. Der diesjährige Super Bowl, der wieder ein weltweites Millionenpublikum vor die Bildschirme locken wird, findet immerhin bereits am 9. Februar statt. Traditionell nehmen Unternehmen viel Geld in die Hand, um einen Werbeslot im Rahmen des Sport-Großereignisses zu erhaschen.