Musik Billy Idol rekrutiert Avril Lavigne und Joan Jett für erstes Album seit mehr als einem Jahrzehnt

Billy Idol - Eventim Apollo in London 2014 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.02.2025, 18:00 Uhr

Billy Idol hat sein erstes Album seit mehr als einem Jahrzehnt angekündigt und es trägt den Titel ‚Dream Into It‘.

Der 69-jährige Punkrocker hat die Lead-Single ‚Still Dancing‘ aus der kommenden autobiografischen Sammlung bereits veröffentlicht, zu der er inspiriert wurde, nachdem er mit dem Filmemacher Jonas Akerlund an einem Dokumentarfilm gearbeitet hatte, der noch nicht veröffentlicht wurde.

Er erzählte ‚Ultimate Classic Rock‘: „Man konnte nicht anders, als über sein Leben und all die verschiedenen Elemente nachzudenken. Weißt du, die Punkrock-Tage, als ich nach Amerika kam, solo unterwegs war, ein bisschen drogenabhängig wurde… und dann wurde ich nüchtern und hörte auf, drogenabhängig zu sein.“ Er fuhr fort: „Das Album handelt also ein wenig von der Geschichte meines Lebens, fast in chronologischer Reihenfolge. So haben wir auch die Trackliste erstellt.“ Früher sei der Albumprozess anders gewesen, aber dieses Album erzähle eine Geschichte: „Das ist die Geschichte meines Lebens.“

Das Album enthält auch Duette mit dem modernen Pop-Punk-Superstar Avril Lavigne sowie den Punk-Idolen Joan Jett und Alison Mosshart von den Kills. Idol und Jett arbeiten auch an ‚It’s a Nice Day to… Tour Again‘, die von April bis September stattfindet. ‚Dream Into It‘ wird das erste Studioalbum des ‚White Wedding‘-Hitmachers seit ‚Kings and Queens of the Underground‘ aus dem Jahr 2014 sein. Die EPs ‚The Roadside‘ und ‚The Cage‘ veröffentlichte er jedoch 2021 bzw. 2022. Inzwischen gehört Idol zu den Stars, die für den Eintritt in die Rock and Roll Hall of Fame nominiert sind.

‚Dream Into It‘ Trackliste:

1. Dream Into It

2. 77 (with Avril Lavigne)

3. Too Much Fun

4. John Wayne (with Alison Mosshart)

5. Wildside (with Joan Jett)

6. People I Love

7. Gimme the Weight

8. I’m Your Hero

9. Still Dancing