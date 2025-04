Stars Billy Idol trinkt keinen Alkohol mehr

Billy Idol - Eventim Apollo in London 2014 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.04.2025, 18:00 Uhr

Der 69-jährige Rocker trinkt noch nicht mal mehr ein Glas Wein zum Abendessen.

Billy Idol hat sich dazu entschlossen keinen Alkohol mehr zu trinken.

Der 69-jährige Rocker bestellte früher gerne ein paar Gläser Wein zum Abendessen, doch seit kurzem lebt der ‚White Wedding‘-Interpret komplett alkoholfrei. Offenbar will Idol seine Leber schonen und auch den Kater am nächsten Morgen spart er sich laut eigener Aussage lieber. Im Gespräch mit der Zeitung ‚The Independent‘ erklärte er: „Ich habe tatsächlich gerade mit dem Trinken aufgehört. Ich trank sonst immer ein Glas Wein im Restaurant. Ich achte aktuell einfach auf meine Leber – leider! Ich würde gerne was kippen! Allerdings nimmt man dann zu, das passiert in meinem Alter mit Alkohol. Man wird aufgedunsen… Und ich bekam immer richtig schlimme Kopfschmerzen, wenn ich mehr als zwei Gläser Wein trank.“

In den Achtziger Jahren hatte Billy Idol mit heftigen Suchtproblemen zu kämpfen. Um von den Drogen loszukommen begann der Star mit regelmäßig Fitnesstraining. Dazu verrät er: „Zu trainieren wurde ein großer Teil meines Lebens. Und es half mir dabei von der Drogensucht wegzukommen. Sich um meinen Körper zu sorgen war irgendwann wichtiger als die Drogensucht. So entwickelte ich einen Sinn für Disziplin, der mir ermöglichte, die Drogen hinter mir zu lassen.“