Bang Showbiz | 24.06.2025, 18:00 Uhr

Billy Idol war nicht überrascht, als er erfuhr, dass er in den 1980er-Jahren Vater eines Kindes geworden war.

Der ‚White Wedding‘-Rocker fand heraus, dass er der Vater von Brant Broad ist, nachdem seine Tochter Bonnie – die aus seiner Beziehung mit Linda Mathis stammt – durch einen DNA-Test ihren Halbbruder entdeckt hatte. Er gibt aber zu, dass die Nachricht ihn nicht sonderlich schockiert habe, angesichts seines hedonistischen Lebensstils auf dem Höhepunkt seines Ruhms.

In einem Interview mit der Zeitung ‚The i‘ sagte Billy über sein wenig überraschtes Gemüt, als er von seinem Sohn erfuhr: „Vielleicht ein bisschen, aber je mehr ich darüber nachdachte, dachte ich mir, dass da wohl so etwas sein muss, weil wir in den 80ern und 70ern einfach mit einer Million Leute, die man nicht kannte, wilden, hemmungslosen Sex hatten.“ Er betont, dass viele Leute aus der Welt der Rockmusik Kinder außerhalb ihrer üblichen Beziehungen hätten.

Billy hat danach aber eine enge Bindung zu Brant aufgebaut, der in New York lebt und wie sein Vater und Onkel früher im Baugewerbe arbeitet. Der 69-jährige Rocker sagte: „Wir sind ziemlich gute Freunde, und ich liebe ihn. Er ist ein netter Kerl.“

Billy berichtet auch in der Dokumentation ‚Billy Idol Should Be Dead‘, die Anfang des Monats beim Tribeca Festival Premiere feierte, dass er beinahe an einer Heroin-Überdosis gestorben wäre. Er war dann aber erleichtert, dem Tod entkommen zu sein, um den Erfolg seines Albums ‚Rebel Yell‘ von 1983 zu erleben, das es in die Top 10 der US-Billboard-Charts schaffte. Der ‚Eyes Without a Face‘-Hitmacher sagte: „Ich bin einfach froh, dass ich nicht gestorben bin, weil ich dieses großartige Album hatte und nach England zurückkommen wollte, um zu sagen: ‚Na, was sagt ihr jetzt?‘ Ich hätte das beinahe vermasselt. Ich bin also froh, dass ich es überlebt habe.“