Stars Billy Joel: Er unternahm zweimal einen Selbstmordversuch

Billy Joel - The Madison Square Garden 2018 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.06.2025, 09:00 Uhr

Billy Joel unternahm mit Anfang 20 zwei Selbstmordversuche.

Der 76-jährige Sänger fühlte sich schuldig, nachdem er eine Affäre mit Elizabeth Weber hatte, während er mit ihr, ihrem Ehemann Jon Small – mit dem Billy in einer Band namens Attila spielte – und ihrem Sohn zusammenlebte. Als die Wahrheit ans Licht kam, rutschte der ‚Piano Man‘-Hitmacher in eine Abwärtsspirale hinab.

In der neuen Dokumentation ‚Billy Joel: And So It Goes‘ sagt Elizabeth, die später wieder mit dem Sänger zusammenkam und mit ihm von 1973 bis 1982 verheiratet war, laut ‚People‘-Magazin: „Bill und ich haben viel Zeit miteinander verbracht. Es war ein langsamer Aufbau.“ Billy gestand Jon, dass er in Elizabeth „verliebt“ sei. Er fügte hinzu: „Ich fühlte mich sehr, sehr schuldig deswegen. Sie hatten ein Kind. Ich fühlte mich wie ein Ehebrecher. Ich war einfach in eine Frau verliebt und bekam einen Schlag auf die Nase, den ich verdient hatte. Jon war sehr aufgebracht. Ich war sehr aufgebracht.“

Ihr Streit beendete Attila und die Freundschaft zwischen den beiden Männern, Elizabeth verließ das Haus und Billy fing an zu trinken. Er reflektierte im Film: „Ich hatte keinen Platz zum Leben. Ich schlief in Waschsalons und ich war, glaube ich, depressiv, bis zu dem Punkt, an dem ich fast psychotisch war. Also dachte ich mir: ‚Das war’s. Ich will nicht mehr leben.'“ Er habe große Schmerzen gehabt und sich gefragt, warum er das weiter aushalten solle, wenn doch der kommende Tag genauso aussehen würde. „Also dachte ich einfach, ich würde alles beenden.“ Zu dieser Zeit arbeitete die Schwester des Uptown Girl-Sängers, Judy Molinari, als medizinische Assistentin und hatte Schlaftabletten weitergegeben, um ihrem Bruder zu helfen, sich auszuruhen. Sie sagte unter Tränen: „Aber Billy beschloss, dass er sie alle nehmen würde… Er lag tagelang im Koma. Ich ging zu ihm ins Krankenhaus, und er lag weiß wie ein Laken. Ich dachte, ich hätte ihn umgebracht.“

Nach seinem zweiten Selbstmordversuch begab sich Billy Joel in eine „Beobachtungsstation“ und die wenigen Wochen, die er dort verbrachte, hatten einen großen Einfluss auf ihn. Er sagte: „Ich kam aus der Beobachtungsstation heraus und dachte mir, du kannst all diese Emotionen nutzen, um das Zeug in Musik zu kanalisieren.“