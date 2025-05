Stars Billy Joel: Trotz Gesundheitsprobleme denkt er nicht an Ruhestand

Billy Joel - Melbourne Cricket Ground 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.05.2025, 09:00 Uhr

Billy Joel soll trotz seiner anhaltenden gesundheitlichen Probleme keine Pläne haben, in den Ruhestand zu gehen.

Der 76-jährige Sänger hat seine Live-Auftritte pausiert, nachdem bei ihm ein Normaldruckhydrozephalus, auch Altershirndruck genannt, diagnostiziert wurde. Diejenigen, die ihm nahe stehen, sagen aber, dass er entschlossen ist, auf die Bühne zurückzukehren.

Der fünffache Grammy-Gewinner, zu dessen Hits ‚Piano Man‘ und ‚Big Shot‘ gehören, hatte am 23. Mai angekündigt, dass er alle verbleibenden Konzerttermine aufgrund der Erkrankung absagen wird. Altershirndruck führt zu einer Ansammlung von Flüssigkeit im Gehirn. Zu den Symptomen können auch Probleme mit dem Gehör, dem Sehvermögen und dem Gleichgewicht gehören, aber trotz des Rückschlags bestehen Insider darauf, dass Billy sich auf die Genesung konzentriert und sich weiterhin der Leistung verschrieben hat. „Er ist am glücklichsten, wenn er auftritt“, sagte ein Insider der Musikindustrie gegenüber ‚People‘. Sie fügten hinzu: „Musik ist, war und wird immer sein Leben sein. Er ist noch nicht bereit, in den Ruhestand zu gehen.“ Ein zweiter Nahestehender verriet dem Outlet: „Billy geht nicht in den Ruhestand und hofft, dass er mit fortschreitender Genesung wieder auftreten kann.“

Der Sänger, der sich in Behandlung befindet und sich einer Physiotherapie unterzieht, bestätigte die Nachricht in einer Erklärung, die über Instagram geteilt wurde. „Es tut mir aufrichtig leid, unser Publikum zu enttäuschen, und ich danke Ihnen für Ihr Verständnis“, sagte er. Billy fügte hinzu: „Ich bin dankbar für die hervorragende Betreuung, die ich erhalte, und setze mich voll und ganz dafür ein, meiner Gesundheit Priorität einzuräumen. Ich bin dankbar für die Unterstützung der Fans in dieser Zeit und freue mich auf den Tag, an dem ich wieder auf der Bühne stehen kann.“