Billy Porter: „Die Kardashians sind bodenständig und freundlich“

Schauspieler, Sänger und Komponist Billy Porter findet, dass die Kardashian-Schwestern wirklich „bodenständige Ladies“ sind.

Der 50-jährige Star hatte vor kurzem den Film ‚Like a Boss‘ bei einer Filmvorführung vorgestellt, bei der auch Stars wie Kourtney, Kim und Khloe Kardashian anwesend waren. Billy enthüllte, dass er von der Freundlichkeit der Stars positiv überrascht war.

In einem Interview in der ‚Page Six‘-Kolumne der ‚New York Post‘-Zeitung erklärte Billy, der vor seiner Karriere als Schauspieler und Sänger auch am Broadway auftrat: „Ich bin nicht wirklich ein großer Fan vom Reality-TV, [aber] es war wundervoll, sie im echten Leben zu treffen und zu merken, wie freundlich und bodenständig und präsent sie wirklich sind. Sie sind so nett und großzügig und wirklich bodenständige Ladies.“

Kardashian will bodenständig bleiben

Übrigens: Kim Kardashian West hatte vor kurzem berichtet, dass sie so gar nicht vom Ruhm angetrieben wird. Die 39-jährige Schönheit, die mit dem Rapper Kanye West verheiratet ist, verriet, dass es ihr wichtiger ist, gute Zwecke zu unterstützen, anstatt eine überall bekannte Berühmtheit zu sein.

Wollen wir ihr das glauben?