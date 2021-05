Billy Porter fühlt sich nach HIV-Outing endlich frei

29.05.2021 14:30 Uhr

Billy Porter fühlt sich nach der Bekanntgabe seiner HIV-Erkrankung „frei“.

Der „Pose“-Darsteller und Mann für extrem extravagante Mode auf roten Teppichen, eröffnete seinen Fans vor einer Woche, dass er das angsteinflößende Virus seit 2007 in sich trage. Dadurch sei eine Last von ihm genommen worden, nachdem Billy Porter seine Erkrankung zuvor 14 Jahre verheimlichte.

Billy Porter lässt Trauma hinter sich

Bei einem Auftritt in der Show ‚Jimmy Kimmel Live!‘ erzählte Billy Porter nun: „Ich bin seit 2007 positiv. Und weißt du, wenn man die AIDS-Krise durchlebt hat, dann ist das hart. 2007 war ein hartes Jahr. Ich habe lange Zeit mit dem Schamgefühl gelebt und letzte Woche habe ich dieses Gefühl losgelassen, ich habe das Trauma losgelassen und jetzt bin ich ein freier Mann, Schatz! Frei!“

Outing in einem Essay

Weiter schilderte er: „Ich habe mich noch nie so glücklich gefühlt. Wir reden in der Schwarzen Kirche darüber. Diese Freude, die ich fühle — die Welt hat sie mir nicht gegeben und sie kann sie auch nicht wegnehmen. Ich habe sie. Ich habe endlich Freude. Es fühlt sich gut an, es fühlt sich wirklich großartig an.“

Seine Infektion machte der US-amerikanische Schauspieler, Sänger und Komponist in einem Essay für „The Hollywood Reporter“ bekannt, das am 19. Mai veröffentlicht wurde. (Bang/KT)