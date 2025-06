Stars Billy Ray Cyrus: Endlich bei Miley gemeldet, nachdem sie Schweigen über angebliche Fehde gebrochen hat

Billy Ray Cyrus hat darauf bestanden, dass er „so stolz“ auf seine Tochter Miley ist.

Der 63-jährige Country-Sänger und seine Ex-Frau Tish Cyrus sind die Eltern von Pop-Superstar Miley (32). Obwohl das Verhältnis von Vater und Tochter in letzter Zeit ein schwieriges war, gratulierte er ihr am Sonntag (1. Juni) in den sozialen Medien zur Veröffentlichung ihres neuen Albums ‚Something Beautiful‘.

Billy Ray schrieb auf Instagram: „So stolz auf dich, Mile!!! @mileycyrus“ Miley wurde an der Seite ihres bereits berühmten Vaters bekannt, als sie in den späten 2000er-Jahren für die Titelrolle in ‚Hannah Montana‘ gecastet wurde. Billy Ray spielte auch ihren Vater auf der Leinwand. In den letzten Jahren soll sich der ‚Achy Breaky Heart‘-Hitmacher aber in einer Art Fehde mit seiner Tochter befunden haben, nachdem er Tish verlassen und die australische Sängerin Firerose geheiratet hatte, von der er sich nach weniger als einem Jahr Ehe wieder scheiden ließ. Tish kam währenddessen mit Dominic Purcell zusammen und Billy Ray – der auch Braison (31) und Noah (25) mit Tish sowie Sohn Christopher (33) aus einer früheren Beziehung hat – hat kürzlich eine Beziehung mit der Schauspielerin Elizabeth Hurley begonnen.

Der Glückwunschpost kam nur wenige Stunden, nachdem Miley ihr Schweigen über das angebliche Zerwürfnis gebrochen hat und zugab, dass sie „beide [ihre Eltern] als Individuen lieben kann“, jetzt, da sie sich in ihren eigenen neuen Beziehungen eingelebt haben. Sie sagte der ‚New York Times‘: „Ich denke, Timing ist alles. Je älter ich wurde, desto mehr respektiere ich meine Eltern als Individuen und nicht als Eltern – denn meine Mutter hat meinen Vater ihr ganzes Leben lang geliebt, und ich denke, es ist natürlich sehr hart, mit jemandem aus der Musikindustrie verheiratet zu sein und kein Teil davon zu sein. Und so glaube ich, dass ich einen Teil des Schmerzes meiner Mutter als meinen eigenen angenommen habe, weil es sie mehr verletzt hat als mich als Erwachsene, und so hatte ich viel von ihrem Schmerz.“