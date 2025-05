Stars Billy Ray Cyrus und Miley Cyrus nähern sich einer ‚vollständigen Heilung‘

Billy Ray Cyrus at Liberty Ball - January 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.05.2025, 14:00 Uhr

Der Musiker spricht über das schwierige Verhältnis zu seiner Tochter.

Billy Ray Cyrus und Miley Cyrus stehen kurz davor, sich zu versöhnen.

Der ‚Achy Breaky Heart‘-Interpret und die Sängerin galten seit seiner Trennung von Mileys Mutter Tish Cyrus vor drei Jahren als entfremdet. Doch nun hat sich ihre Beziehung offenbar verbessert – und Billy Ray könnte nicht stolzer auf seine Tochter sein.

In einem Instagram-Beitrag schrieb der Sänger: „Ich äußere mich selten zu Gerüchten, aber heute sage ich euch meine Wahrheit. Ich bin so stolz auf Miley – auf ihren Mut und ihre Stärke. Ihre Weisheit und Kraft, gerade als unsere Familie sie am meisten brauchte. Wir stehen kurz vor einer vollständigen Heilung.“

Der Musiker fügte hinzu: „Wir alle haben viel durchgemacht. Ich glaube immer noch sehr an die Kraft des Gebets. Und wenn du das auch tust und ein zusätzliches Gebet für die Familie Cyrus übrig hast – ich würde es demütig annehmen.“

Trotz der Spannungen mit seiner Ex-Frau Tish zollte der 63-Jährige ihr Anerkennung und nannte sie eine „starke Mutter“, während er selbst sich als keinen einfachen Ehemann bezeichnete: „Tish Cyrus war und ist die Verkörperung einer starken Mutter. Glaubt mir, ich bin der Erste, der zugibt, dass es nicht leicht war, mit mir verheiratet zu sein. Ich bin ziemlich gut darin, Fehler zu machen – ein sehr unvollkommener Mann.“

Von seiner eigenen Mutter habe Billy Ray diesen Satz gelernt: „Das Leben ist eine Reihe von Anpassungen.“ Der Country-Star räumte ein: „Diese Lektion musste ich auf die harte Tour lernen. Komisch, wie sich Geschichte wiederholt. Alles kommt irgendwann zurück.“