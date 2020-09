23.09.2020 10:30 Uhr

Bindi Irwin verrät Geschlecht ihres Kindes auf Instagram

Bindi Irwin und Ehemann Chandler Powell erwarten ihr erstes Kind - es soll 2021 kommen. Jetzt verriet die Tochter des verstorbenen Steve Irwin das Geschlecht auf Instagram.

Erst im August gab Bindi Irwin (22), Tochter des verstorbenen Dokumentarfilmers Steve Irwin (1962-2006, „The Crocodile Hunter“), bekannt, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Jetzt verrieten Irwin und ihr Ehemann Chandler Powell (23) via Instagram das Geschlecht des Babys, das 2021 auf die Welt kommen soll.

„Wir können ihre Ankunft gar nicht erwarten!“

„Baby-Girl, du bist unsere Welt“, postete die Naturschutzaktivistin und TV-Bekanntheit zu einem Foto, das sie und Powell mit einer Riesenschildkröte und einem aktuellen Ultraschallbild des ungeborenen Babys zeigt. Somit ist klar: Es wird ein Mädchen. „Unsere schöne Tochter ist jetzt in etwa so groß wie eine geschlüpfte Aldabra-Schildkröte und so gesund wie nur möglich. Wir können ihre Ankunft im nächsten Jahr kaum erwarten“, schreibt die 22-Jährige weiter und erklärt damit auch das Tier auf dem Bild. Irwin und Powell hatten im Frühjahr dieses Jahres im Australia Zoo geheiratet.

Quelle: instagram.com

(dms/spot)