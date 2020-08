01.08.2020 10:30 Uhr

„Biohackers“, „Lucifer“ und mehr: Die Serien-Highlights im August

Im August liefert Netflix mit "Biohackers" eine neue deutsche Serie. Und "Lucifer" treibt bei Amazon Prime Video wieder sein Unwesen.

Serien-Unterhaltung ist auch im August geboten. Die nächste deutsche Netflix-Serie startet etwa und auch vom Teufel gibt es Nachschub. Aber das sind nicht die einzigen Highlights.

Netflix

Die sechsteilige deutsche Serie „Biohackers“ startet am 20. August auf Netflix. Mia (Luna Wedler) beginnt ihr Medizinstudium an der Uni Freiburg und verfolgt einen eigenen geheimen Plan. Sie will das Vertrauen von Dozentin und Bio-Wissenschaftlerin Prof. Tanja Lorenz (Jessica Schwarz) gewinnen, mit der sie ein dunkles Geheimnis verbindet. Um den Tod ihres Bruders aufzuklären, begibt sich Mia in eine gefährliche Welt voller illegaler Gen-Experimente. Als sie den Biologiestudenten Jasper (Adrian Julius Tillmann) und seinen geheimnisvollen Mitbewohner Niklas (Thomas Prenn) kennenlernt, muss sie eine schwere Wahl treffen.

Bereits am 14. August wird „Dirty John: The Betty Broderick Story“ veröffentlicht. Es ist die zweite Staffel von „Dirty John“. Die titelgebende Figur spielte in Staffel eins Eric Bana (51), an der Seite von Connie Britton (53, „Nashville“). In den neuen Folgen liegt der Fokus nun auf der Figur Betty Broderick, die von Amanda Peet (48) verkörpert wird. Ihren Ehemann Dan Broderick mimt Christian Slater (50). Betty Broderick kocht darin mitten in der bitteren Scheidung von ihrem untreuen Ehemann auf mörderische Weise über. Die Serie basiert auf wahren Begebenheiten.

Amazon Prime Video

Die erste Staffel des Amazon Originals „Alex Rider“ ist ab 7. August verfügbar. Die neue Spionage-Thriller-Serie basiert auf dem Roman „Point Blanc“, dem zweiten Band der Alex-Rider-Reihe des britischen Schriftstellers Anthony Horowitz (65). Die Titelfigur spielt der Brite Otto Farrant. Der Teenager muss nach dem Tod seines Onkels an der Aufklärung der Ermordung mitwirken. Dafür muss er eine neue Identität annehmen und ins abgelegene Internat Point Blanc ziehen. Dort entdeckt er, dass die Schüler im Mittelpunkt eines verstörenden Plans stehen…

Der Teufel kehrt mit neuen Folgen zurück. Der erste Teil der fünften Staffel „Lucifer“ steht hierzulande ab 22. August auf Amazon Prime Video zur Verfügung. In den neuen Folgen steht so viel auf dem Spiel wie nie zuvor. Es werden Geheimnisse gelüftet, geliebte Charaktere sterben, und es gibt eine Antwort auf die Frage: „Werden sie oder werden sie nicht?“ Tom Ellis (41) alias Lucifer Morningstar und Lauren German (41) alias Detective Chloe Decker sind wieder mit von der Partie.

Free-TV

Die zweite Staffel der preisgekrönten Serie „Big Little Lies“ feiert ab 5. August, immer mittwochs ab 22:40 Uhr in Doppelfolgen bei VOX deutsche Free-TV-Premiere. Wie geht es nach den turbulenten Ereignissen in der Nacht der Wohltätigkeitsveranstaltung weiter? Wird die Polizei hinter das Geheimnis rund um den Tod von Perry (Alexander Skarsgard) kommen? Halten die „Monterey Five“, Celeste (Nicole Kidman), Madeline (Reese Witherspoon), Jane (Shailene Woodley), Bonnie (Zoe Kravitz) und Renata (Laura Dern), dicht? Oder kommt ihnen Perrys Mutter Mary Louise, gespielt von Meryl Streep (71), auf die Schliche?

Mit „Pretty Little Liars: The Perfectionists“ feiert ein Spin-off und die Fortsetzung der beliebten Serie „Pretty Little Liars“ deutsche Free-TV-Premiere. In dem Ableger geht es um die beiden bekannten Figuren Alison DiLaurentis (gespielt von Sasha Pieterse) und Mona Vanderwaal (gespielt von Janel Parrish), die es in eine neue Stadt verschlägt, in der ein Mord begangen wird. Die Serie wurde nach der ersten Staffel eingestellt. Hierzulande gibt es die zehn Folgen ab Donnerstag, 13. August 2020, um 21:15 Uhr, bei Sixx zu sehen.

Pay-TV und mehr

Wie endet es für Annalise Keating? Die geniale wie skrupellose Anwältin und Jura-Professorin wird in der Serie „How to Get Away with Murder“ von Oscarpreisträgerin Viola Davis (54) gespielt. Ein letzter Fall, ein letzter Mord, eine letzte Vertuschung warten in der sechsten Staffel. Wer stirbt? Wer überlebt? Und bekommt Annalise ein Happy End spendiert? Die Antworten gibt es ab dem 3. August um 20:15 Uhr. Das Serienfinale mit 15 Folgen feiert bei RTL Crime Deutschlandpremiere.

Mit „Ted Lasso“ geht eine neue Comedyserie bei AppleTV+ an den Start. Darin spielt Jason Sudeikis (44, „Kill the Boss“) die titelgebende Figur. Ted Lasso ist ein College-Footballtrainer aus Kansas, der in England eine professionelle Fußballmannschaft trainieren soll, obwohl er keinerlei Erfahrung als Fußballtrainer hat. Die ersten drei Episoden sind am 14. August verfügbar, dann folgt wöchentlich freitags eine neue Folge.

